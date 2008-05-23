"Челси-отель" запечатлевает личности и художественные голоса, которые звучали из этого легендарного здания в самом центре Нью-Йорка.

12-этажная гостиница на 250 номеров была построена в 1883 году как первый кооперативный дом на Манхэттене и оставалась самым высоким зданием Нью-Йорка до 1902, а в отель была переоборудована в 1905 году. Когда-то она считалась недосягаемой, неприступной башней для писателей, художников, музыкантов и разных оригиналов, но сейчас некая управляющая компания, демонстрирующая вопиющее пренебрежение к ее замечательной истории, заявила, что превратит ее в торговый центр.

Официально признанный достопримечательностью отель считается одним из американских культурных символов и знаменит благодаря тем, кто жил и творил в ней. Среди них были сэр Артур Кларк, Боб Дилан, Стэнли Кубрик, Артур Миллер, Марк Твен, Теннесси Уильямс, Милош Форман, Джэнис Джоплин, Доналд Сазерленд, Патти Смит, Деннис Хоппер, Энди Уорхол, Юджин О'Нил, Джейн Фонда, Леонард Коэн, Том Уэйтс, Кортни Лав, Сэм Шепард, Чарльз Буковски, Джулиан Шнабель, Джими Хендрикс и многие другие (некоторые из них появятся в этом фильме). Помимо знаменитостей здесь жили люди малоизвестные, которые нашли себе убежище в Нью-Йорке: бесчисленные писатели, живописцы, режиссеры, художники по костюмам и художники по свету, галерейщики и кураторы и те, кто просто всегда находится там, не имея видимых средств существования. И, наконец, есть те, кто там умер.

Все эти персонажи заполняют "актерский состав", сплавляющий эту историю с лучшим в нью-йоркской архитектуре, истории, искусства, комедии и трагедии, — и все это показано глазами знаменитого мастера авторского кино Абеля Феррары. Интервьюируя нынешних жильцов, воссоздавая события, происходившие в гостинице, используя архивные кадры и различные форматы кино и видео, Феррара создал фильм, который раздвигает границы документального кино и передает нечто, что является квинтэссенцией отеля "Челси".