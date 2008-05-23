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Постер фильма Челси со льдом
6.4
Челси со льдом - Трейлер
Киноафиша Фильмы Челси со льдом
6.4

Челси со льдом

, 2008
Chelsea on the Rocks
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Челси со льдом
6.4
Челси со льдом - Трейлер
Челси со льдом  Трейлер

О фильме

"Челси-отель" запечатлевает личности и художественные голоса, которые звучали из этого легендарного здания в самом центре Нью-Йорка.

12-этажная гостиница на 250 номеров была построена в 1883 году как первый кооперативный дом на Манхэттене и оставалась самым высоким зданием Нью-Йорка до 1902, а в отель была переоборудована в 1905 году. Когда-то она считалась недосягаемой, неприступной башней для писателей, художников, музыкантов и разных оригиналов, но сейчас некая управляющая компания, демонстрирующая вопиющее пренебрежение к ее замечательной истории, заявила, что превратит ее в торговый центр.

Официально признанный достопримечательностью отель считается одним из американских культурных символов и знаменит благодаря тем, кто жил и творил в ней. Среди них были сэр Артур Кларк, Боб Дилан, Стэнли Кубрик, Артур Миллер, Марк Твен, Теннесси Уильямс, Милош Форман, Джэнис Джоплин, Доналд Сазерленд, Патти Смит, Деннис Хоппер, Энди Уорхол, Юджин О'Нил, Джейн Фонда, Леонард Коэн, Том Уэйтс, Кортни Лав, Сэм Шепард, Чарльз Буковски, Джулиан Шнабель, Джими Хендрикс и многие другие (некоторые из них появятся в этом фильме). Помимо знаменитостей здесь жили люди малоизвестные, которые нашли себе убежище в Нью-Йорке: бесчисленные писатели, живописцы, режиссеры, художники по костюмам и художники по свету, галерейщики и кураторы и те, кто просто всегда находится там, не имея видимых средств существования. И, наконец, есть те, кто там умер.

Все эти персонажи заполняют "актерский состав", сплавляющий эту историю с лучшим в нью-йоркской архитектуре, истории, искусства, комедии и трагедии, — и все это показано глазами знаменитого мастера авторского кино Абеля Феррары. Интервьюируя нынешних жильцов, воссоздавая события, происходившие в гостинице, используя архивные кадры и различные форматы кино и видео, Феррара создал фильм, который раздвигает границы документального кино и передает нечто, что является квинтэссенцией отеля "Челси".

В ролях

Итан Хоук
Итан Хоук
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Милош Форман
Милош Форман
Адам Голдберг
Адам Голдберг
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Ира Коэн
Self
Джералд Базби
Self
Stanley Bard
Self
Квентин Крисп
Self
Lindsey Noble
Self
Raymond Foye
Self
Лэнс Лауд
Self
Режиссер Абель Феррара
Сценарист Абель Феррара, David Linter, Christ Zois
Композитор Роберт Бургер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 23 мая 2008
Дата выхода
12 августа 2010 Россия ЛеопАрт
12 августа 2010 Беларусь
12 августа 2010 Казахстан
12 августа 2010 Украина
23 мая 2008 Франция
MPAA R
Сборы в мире $18 497
Производство Deerjen Films, Apollo Films
Другие названия
Chelsea on the Rocks, Chelsea Hotel, Chelsea en las rocas

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb

Трейлеры фильма

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Челси со льдом - Трейлер
Челси со льдом Трейлер
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Отзывы о фильме

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