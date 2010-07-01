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Смерть в пенсне, или Наш Чехов Смерть в пенсне, или Наш Чехов
Киноафиша Фильмы Смерть в пенсне, или Наш Чехов

Смерть в пенсне, или Наш Чехов, 2010

2010 / Россия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть О фильме
К 150-летнему юбилею А.П. Чехова.
В Москву из-за границы приезжает известный театральный режиссер Даниил Сорин, приглашенный восстановить свой некогда успешный спектакль «Вишневый сад». Все идет неплохо - ВНОВЬ вспыхивает чувство к интересной актрисе, а каждая красотка добивается от него главной роли. Но случается странное: он обнаруживает надгробный памятник самому себе, где дата смерти совпадает с датой предполагаемой премьеры. Что это? Злой розыгрыш, роковое стечение обстоятельств, видения, а может, на него и правда готовится покушение?
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 1 июля 2010
Премьера в мире 1 июля 2010
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Анна Чернакова
Анна Чернакова
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Александр Феклистов
Александр Феклистов
Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
Евдокия Германова
Евдокия Германова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Смерть в пенсне, или Наш Чехов 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Hamer 2 апреля 2015, 12:51
Всё умно, всё мило, только это не кино. Это театральные люди, которым дали в руки камеру.
Отсюда и отличные актёрские работы, и блистательная… Читать дальше…
киночей 2 апреля 2015, 12:51
Очень смешной и умный фильм с грустным концом. Великолепен Юрий Стоянов. Потрясяющий Безруков - даже если не нравится кино, стоит досидеть до сцены,… Читать дальше…
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12 голосов
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