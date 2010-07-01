Смерть в пенсне, или Наш Чехов, 2010

В Москву из-за границы приезжает известный театральный режиссер Даниил Сорин, приглашенный восстановить свой некогда успешный спектакль «Вишневый сад». Все идет неплохо - ВНОВЬ вспыхивает чувство к интересной актрисе, а каждая красотка добивается от него главной роли. Но случается странное: он обнаруживает надгробный памятник самому себе, где дата смерти совпадает с датой предполагаемой премьеры. Что это? Злой розыгрыш, роковое стечение обстоятельств, видения, а может, на него и правда готовится покушение?

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