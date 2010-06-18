Сайрус, 2010

После развода Джон и его бывшая жена Джейми остались в хороших отношениях. Настолько хороших, что герой спокойно может отправиться на вечеринку в компании Джейми и ее нового супруга Тима. Кроме того, женщина испытывает неловкость из-за того, что у Джона никого нет, и надеется, что среди гостей ее бывший встретит свою новую возлюбленную. Действительно, в разгар вечера мужчина знакомится с привлекательной дамой по имени Молли. Между ними моментально проскальзывает искра, герои проводят вместе ночь, но пока Джон спит, его новая знакомая сбегает, оставив записку с извинениями. Такая же ситуация повторяется во время последующих свиданий. Заинтригованный, Джон тайком следит за Молли и выясняет, что у нее есть проблемный великовозрастный сын…