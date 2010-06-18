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Сайрус Сайрус
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Cyrus

Сайрус, 2010

2010 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

После развода Джон и его бывшая жена Джейми остались в хороших отношениях. Настолько хороших, что герой спокойно может отправиться на вечеринку в компании Джейми и ее нового супруга Тима. Кроме того, женщина испытывает неловкость из-за того, что у Джона никого нет, и надеется, что среди гостей ее бывший встретит свою новую возлюбленную. Действительно, в разгар вечера мужчина знакомится с привлекательной дамой по имени Молли. Между ними моментально проскальзывает искра, герои проводят вместе ночь, но пока Джон спит, его новая знакомая сбегает, оставив записку с извинениями. Такая же ситуация повторяется во время последующих свиданий. Заинтригованный, Джон тайком следит за Молли и выясняет, что у нее есть проблемный великовозрастный сын…

  • Несмотря на то, что у фильма был полноценный сценарий, на съемочной площадке его создатели, братья Джейк и Марк Дюпласс, поощряли импровизацию со стороны актеров. 
  • Ближе к финалу фильма герой Джона Си Райли говорит Молли, что их отношения обречены. “Он их разрушит”, - добавляет Джон, имея в виду Сайруса. В 2012 году актер озвучил громилу Ральфа в одноименном мультфильме. Коронная фраза героя звучала как “Я все разрушу!”
  • Фильм получил номинации на американскую кинопремию “Независимый дух”, премию “Спутник”.

Разведенный мужчина в "самом расцвете сил" заводит роман с прекрасной во всех отношениях особой, единственным недостатком которой оказывается наличие взрослого сына...

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 4 ноября 2010
Премьера в мире 18 июня 2010
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Марк Дюпласс
Марк Дюпласс
В ролях
Мариса Томей
Мариса Томей
Джона Хилл
Джона Хилл
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Мэтт Уолш
Мэтт Уолш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сайрус 3 постера
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Сайрус
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