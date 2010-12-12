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Все в порядке, мама!

Vsyo v poryadke, mama! 18+
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О фильме

Журналист Сергей Сотников отправляется в командировку в Черногорию. Именно здесь должна состояться его деловая встреча с известным ученым-геофизиком, не так давно получившим престижную научную награду. Однако взять интервью герой не успевает - геофизика убивают прямо у него на глазах. Лишние свидетели бандитам ни к чему, поэтому Сергей тут же становится их новой мишенью. Вдобавок ко всему по следам журналиста идут местные стражи порядка, ведь для них он отныне главный подозреваемый. Кажется, что помощи ждать неоткуда, однако убежище герою готова предоставить сотрудница гостиницы, молодая женщина по имени Иванка. Вместе им предстоить разобраться в этой запутанной истории…

  • В основу сценария легла книга “Одноразовый агент” Юрия Леманского, однако, по словам режиссера, сюжет был значительно переработан. 
  • После съемок фильма “Все в порядке, мама!” режиссер Федор Попов и исполнитель главной роли Алексей Филимонов продолжили сотрудничество. Алексей появился в таких картинах Попова, как “Печень, или История одного стартапа” (2019) и “Бык” (2019). 
  • В фильме заняты сербские актеры Ненад Ездич (Драган) и София Божич (Ана). 
  • Черногорский актер и певец Славко Калезич, исполнивший в фильме эпизодическую роль, в 2017 году принимал участие в конкурсе “Евровидение”. 

Приморский город одной из Балканских стран. Наши дни. Журналист Сергей Сотников приезжает в служебную командировку взять интервью у российского профессора-геофизика, работающего там по контракту, которому присуждена международная премия. Случайно Сергей становится свидетелем убийства профессора. Спасаясь от убийцы, как нежелательный свидетель, и от местной полиции, как главный подозреваемый. Сергей в отчаянии обращается к первому попавшемуся человеку — молодой горничной, с которой сталкивается в номере. Эта встреча становится роковой и меняет всю его жизнь…

Все в порядке, мама! - трейлер
Все в порядке, мама!  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 12 декабря 2010
Дата выхода
12 декабря 2010 Россия 16+
10 марта 2011 Беларусь
10 марта 2011 Казахстан
20 декабря 2010 США
10 марта 2011 Украина
Производство Stella Studio
Другие названия
Vsyo v poryadke, mama!, Все в порядке, мама!
Режиссер
Федор Попов
Федор Попов
В ролях
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Ненад Ездич
Игорь Раданович
София Божич
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Все в порядке, мама!

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Все в порядке, мама! - трейлер
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