Журналист Сергей Сотников отправляется в командировку в Черногорию. Именно здесь должна состояться его деловая встреча с известным ученым-геофизиком, не так давно получившим престижную научную награду. Однако взять интервью герой не успевает - геофизика убивают прямо у него на глазах. Лишние свидетели бандитам ни к чему, поэтому Сергей тут же становится их новой мишенью. Вдобавок ко всему по следам журналиста идут местные стражи порядка, ведь для них он отныне главный подозреваемый. Кажется, что помощи ждать неоткуда, однако убежище герою готова предоставить сотрудница гостиницы, молодая женщина по имени Иванка. Вместе им предстоить разобраться в этой запутанной истории…