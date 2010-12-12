Ёлки, 2010

Главный создатель и продюсер фильма, Тимур Бекмамбетов, причисляет всю франшизу к жанру “наивного искусства”. Вот как он сформулировал это в одном из интервью: «Наивное искусство — это лубочное кино. Ведь если есть лубок в живописи, то может быть и лубок в кино. Просто часто он бывает сделан профессиональными людьми, которые, скажем так, притворяются. Подлинное наивное искусство прежде всего связано с простотой формы. Оно отличается упрощенностью своего повествования, в котором легкость драматургии преобладает над ее глубиной. Это всегда наивная форма, причем наивность может граничить с пошлостью, потому что автор обязан говорить то, что думает, напрямую, не пряча свои мысли в какую-то «интеллектуальную» упаковку».

В одной из новелл фильма появляется Дмитрий Медведев. На вопрос о том, как тогдашний президент Российской Федерации попал в кино, Бекмамбетов ответил: «Механизм был простой: наши продюсеры позвонили в администрацию президента и спросили, не хочет ли президент сняться в таком фильме. Нам сказали, что сняться не хочет, но согласились на запись голоса. Он был настоящим. Видео мы сделали на компьютерной графике, то есть использовали липсинг». Позже, в Новогоднюю ночь, Медведев опубликовал в своем твиттере запись: «Всех с Наступающим и Наступившим! Помните, что на Деда Мороза надейся, а сам...», тем самым повторяя одну из кетч-фраз, постоянно звучащих в фильме.

Сергей Светлаков исполнил в одной из новелл роль Евгения, актера Якутского театра. Светлаков так отзывался о своем персонаже: «В герое есть многое от меня самого. Он такой весельчак, балагур, но со своей внутренней философией. Человек, который знает об этой жизни не понаслышке».

Сюжет новеллы о лыжнике и сноубордистве позаимствован ее создателями из одного из номеров популярного российского комика Михаила Задорнова.

Слоган фильма звучит как «Новый год атакует».

В 2015 году в Китае вышел неофициальный ремейк фильма, картина Евы Джин «Безумный Новый год». Хотя ремейк и позаимствовал сюжетные линии и формат оригинала, он не смог повторить его успех и с треском провалился в китайском прокате.

Фильм часто называют попыткой повторить успех знаменитой комедии Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром”. Иван Ургант, сыгравший в фильме меркантильного бизнесмена Бориса, отзывался об этой идее так: «Если когда-нибудь у кого-нибудь из наших зрителей возникнет к нашему фильму хотя бы одна десятая того, что мы чувствуем к „Иронии судьбы“, то мы будем только счастливы. Но принципиально такую задачу мы себе не ставим. Потому что такие задачи себе ставят только идиоты: покорить какие-то вершины или занять чье-то место. У нас задача простая: снять хорошее кино, которое всех объединит». «Я считаю, что этот гениальный фильм заместить нельзя. Это, наверно, привычка на всю жизнь. Я буду все равно под «Иронию судьбы» кромсать салаты, а под «Ёлки» — есть их. Одно другому не мешает. Юмор, семейные ценности, вера в будущее — всё самое хорошее и доброе объединяет эти фильмы», – вторит ему Светлаков.

Подарочное DVD-издание фильма, вышедшее в январе 2011 года, помимо бонусных дополнительных материалов содержит специальный подарок зрителям – небольшой мешочек, полный искусственного снега. Искусственный снег использовался на съемках всех фильмов франшизы вплоть до шестой ее части.

При бюджете в 170 миллионов рублей фильм собрал в прокате 701 миллион, окупив свой бюджет более чем в четыре раза. Такой успех привел к тому, что следующую часть франшизы выпустили уже в следующем году, запустив таким образом многолетнюю “елочную” кинотрадицию.