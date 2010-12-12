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Ёлки Ёлки
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Ёлки, 2010

2010 / Россия
7.8 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Фильм представляет собой альманах из нескольких связанных общей темой историй, снятых разными режиссерами и актерами в 11 городах России, часто символизирующих разные часовые пояса: это Якутск, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Пермь, Новосибирск, Бавлах, Красноярск, Казань, Уфа и Екатеринбург.

Цепочка событий, прошедшая через всю Россию, начинается в одном из детских домов Калининграда, где юная сирота Варя выдает себя за дочь Медведева, чтобы оправдаться перед другими детьми. В качестве доказательства Варя обещает им, что во время новогоднего поздравления президент произнесет кодовую фразу: “На Деда Мороза надейся, а сам не плошай”.

Понимая, что когда правда откроется, она будет опозорена, Варя решает сбежать из приюта, но ее останавливает другой детдомовец, Вова, который предлагает ей запустить цепочку знакомств, которая в итоге дойдет до Кремля. Но действительно ли теория верна, и никому не известная сирота может достучаться до самого президента?

Главный создатель и продюсер фильма, Тимур Бекмамбетов, причисляет всю франшизу к жанру “наивного искусства”. Вот как он сформулировал это в одном из интервью: «Наивное искусство — это лубочное кино. Ведь если есть лубок в живописи, то может быть и лубок в кино. Просто часто он бывает сделан профессиональными людьми, которые, скажем так, притворяются. Подлинное наивное искусство прежде всего связано с простотой формы. Оно отличается упрощенностью своего повествования, в котором легкость драматургии преобладает над ее глубиной. Это всегда наивная форма, причем наивность может граничить с пошлостью, потому что автор обязан говорить то, что думает, напрямую, не пряча свои мысли в какую-то «интеллектуальную» упаковку».

В одной из новелл фильма появляется Дмитрий Медведев. На вопрос о том, как тогдашний президент Российской Федерации попал в кино, Бекмамбетов ответил: «Механизм был простой: наши продюсеры позвонили в администрацию президента и спросили, не хочет ли президент сняться в таком фильме. Нам сказали, что сняться не хочет, но согласились на запись голоса. Он был настоящим. Видео мы сделали на компьютерной графике, то есть использовали липсинг». Позже, в Новогоднюю ночь, Медведев опубликовал в своем твиттере запись: «Всех с Наступающим и Наступившим! Помните, что на Деда Мороза надейся, а сам...», тем самым повторяя одну из кетч-фраз, постоянно звучащих в фильме.

Сергей Светлаков исполнил в одной из новелл роль Евгения, актера Якутского театра. Светлаков так отзывался о своем персонаже: «В герое есть многое от меня самого. Он такой весельчак, балагур, но со своей внутренней философией. Человек, который знает об этой жизни не понаслышке».

Сюжет новеллы о лыжнике и сноубордистве позаимствован ее создателями из одного из номеров популярного российского комика Михаила Задорнова.

Слоган фильма звучит как «Новый год атакует».

В 2015 году в Китае вышел неофициальный ремейк фильма, картина Евы Джин «Безумный Новый год». Хотя ремейк и позаимствовал сюжетные линии и формат оригинала, он не смог повторить его успех и с треском провалился в китайском прокате.

Фильм часто называют попыткой повторить успех знаменитой комедии Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром”. Иван Ургант, сыгравший в фильме меркантильного бизнесмена Бориса, отзывался об этой идее так: «Если когда-нибудь у кого-нибудь из наших зрителей возникнет к нашему фильму хотя бы одна десятая того, что мы чувствуем к „Иронии судьбы“, то мы будем только счастливы. Но принципиально такую задачу мы себе не ставим. Потому что такие задачи себе ставят только идиоты: покорить какие-то вершины или занять чье-то место. У нас задача простая: снять хорошее кино, которое всех объединит». «Я считаю, что этот гениальный фильм заместить нельзя. Это, наверно, привычка на всю жизнь. Я буду все равно под «Иронию судьбы» кромсать салаты, а под «Ёлки» — есть их. Одно другому не мешает. Юмор, семейные ценности, вера в будущее — всё самое хорошее и доброе объединяет эти фильмы», – вторит ему Светлаков.

Подарочное DVD-издание фильма, вышедшее в январе 2011 года, помимо бонусных дополнительных материалов содержит специальный подарок зрителям – небольшой мешочек, полный искусственного снега. Искусственный снег использовался на съемках всех фильмов франшизы вплоть до шестой ее части.

При бюджете в 170 миллионов рублей фильм собрал в прокате 701 миллион, окупив свой бюджет более чем в четыре раза. Такой успех привел к тому, что следующую часть франшизы выпустили уже в следующем году, запустив таким образом многолетнюю “елочную” кинотрадицию.

Россия встречает Новый год 11 раз — больше, чем любая другая страна.

Все эти 11 часов, — начиная с Петропавловска-Камчатского и заканчивая Калининградом, — совершенно разные люди в совершенно разных местах становятся похожи. Вне зависимости от пола, возраста и размера кошелька все они мечтают о новогоднем чуде. Все эти 11 часов маленькие и большие чудеса и правда случаются в нашей огромной стране.

7.8 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 16 декабря 2010
Премьера в мире 12 декабря 2010
Возраст 16+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Ярослав Чеважевский
В ролях
Иван Ургант
Иван Ургант
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Мария Порошина
Мария Порошина
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
В первой половине 90-х, когда Эльдар Рязанов покинул ту нишу или, лучше сказать, то свято место, которое он занимал в советском кинематографе на протяжении более чем трех десятилетий, это место надолго оказалось вакантным. Собственно, занять вышеупомянутую нишу означало бы возродить «умное городское народное кино», где максимально простым, но отнюдь не примитивным языком, и визуальным и разговорным, решались бы базовые, фундаментальные жизненные вещи, так или иначе волнующие…
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Inessa2108 2 апреля 2015, 12:51
Я бы поставила этот фильм наравне с "Иронией судьбы". Он такой же новогодний, радостный и вселяющий надежду в светлое будущее. Думаю, буду… Читать дальше…
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Вот вы знаете, а мне очень понравился фильм.
И я верю в добро, добрых людей и чудеса на грани фантастики.
Верю не потому, что моя жизнь была и есть… Читать дальше…
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