Пила 7, 2010

Изначально Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) присвоила картине рейтинг NC-17, означающий, что лицам до 17 лет, показ запрещен. Авторам фильма пришлось редактировать его шесть раз, чтобы добиться рейтинга R. В Австралии “Пила 7” получила рейтинг R18+.

Несмотря на высокий гонорар и роль главного антагониста, у Тобина Белла всего три минуты экранного времени в “Пиле 7”. В интервью “Аргументам и фактам” режиссер фильма рассказал, что “присутствие его персонажа во многом управляет” сюжетом “Пилы”, несмотря на то что Конструктор по сюжету уже мертв.

Это единственная часть “Пилы”, снятая в 3D. Решение снимать в таком формате обошлось создателям почти в 7 миллионов долларов. Таким образом, бюджет превысил привычный для франшизы потолок в 11 миллионов долларов.

Шон Патрик Флэнери очень хотел принять участие в фильме, поскольку был большим поклонником франшизы.

Это первый часть серии, в которой одна из ловушек установлена в людном месте и запущена прямо посреди белого дня.

В фильме было использовано более 100 литров искусственной крови – почти в два с половиной раза больше, чем на съемках “Пилы 2” (2005).

“Пила 7” была запрещена к показу в Украине и Германии. В Германии запрет сняли в 2013 году.

Сцена с “гаражной ловушкой” была написана задолго до съемок седьмой части “Пилы”, специально для одного из предыдущих фильмов серии. Однако на тот момент продюсеры не разрешили показ, посчитав ее слишком уж жестокой.

Тобин Белл исполнил роль Конструктора десять раз: восемь раз он сыграл в кино и дважды озвучил своего персонажа в видеоиграх по мотивам фильма.

И Чад Донелла (Гибсон), и Джина Холден (Джойс) сыграли в еще одной знаменитой серии хорроров “Пункт назначения”. Чад появился в первом (2000), а Джина – в третьем фильме франшизы (2006).

По первоначальной версии сценария предполагалось, что фильм открывается сценой на крыше высотки, где одна из жертв должна была столкнуть с вершины другую, чтобы выжить.

На показе в Массачусетсе для детской аудитории по ошибке поставили “Пилу 7” вместо мультфильма “Мегамозг”.

В 2010 году франшизу “Пила” внесли в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый успешную серию фильмов ужасов.

Большая часть съемок прошла в Торонто, Онтарио.

Изначально “Пила” была короткометражкой режиссера Джеймса Вана и сценариста Ли Уоннелла и длилась менее 10 минут. В центре сюжета был некий медбрат, который обнаруживает себя в закрытой комнате с надетым на голову механизмом, разрывающим рот. «Разрыватель челюсти» авторы решились показать только в седьмой части.

Ныне покойный вокалист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон предоставил создателям “Пилы 7” права на использование композиции Condemned, а также снялся в эпизодической роли. В интервью Беннингтон признавался, что уже давно являлся большим фанатом франшизы. Про это узнал знакомый одного из участников Linkin Park, продюсер Марк Берг, и Честер получил приглашение поучаствовать в съемках.