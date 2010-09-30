У девушки Даши, приехавшей с подругой "покорять" Москву, редкая специальность — преподаватель техники речи. Она загружена работой — занятия в детском доме, на телевидении и т.д. — и вдруг Даша получает выгодное предложение, от которого не может отказаться. Новый клиент — участвующий в политических выборах бизнесмен Влад.

У героев начинается бурный роман. Он молод, респектабелен и невероятно обаятелен. Богатая атмосфера его офиса и квартиры изысканна. И каждый визит к Владу становится для Даши праздником. Друзей Влада интересует политика, бизнес, конкурсы красоты и подслушивающие устройства. Случайная встреча с женой Влада проливает Даше свет на произошедшее. Влад оказывается совсем не сказочным принцем...