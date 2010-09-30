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Про любоff

Pro lyuboff 18+
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О фильме

Отечественная вариация на тему любовного треугольника в декорациях роскошных столичных особняков и бизнес-центров. Недавно приехавшая в Москву провинциалка Даша зарабатывает на жизнь преподаванием техники речи. Однажды ей выпадает перспективная возможность: героине предлагает работу успешный бизнесмен Влад, готовящийся к предвыборной кампании. Постепенно Даша попадает под обаяние Влада, и даже его пятнадцатилетний брак не кажется ей помехой. Однако вскоре судьба проверит чувства девушки на прочность весьма трагическим образом.

  • Сценарий создан по мотивам романа писательницы Оксаны Робски “Про любоff/on”.
  • Картина стала дебютом в полнометражном кино для театрального режиссера Ольги Субботиной. Однако это не первая работа Субботиной, затрагивающую тему олигархов: ранее Ольга уже приложила руку к созданию похожего телепроекта для одного из федеральных каналов.
  • Специально для съемок друзья и знакомые Ольги Субботиной предоставили свои особняки в Жуковке, на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе.
  • Картина стала четвертой совместной работой Федора Бондарчука и Оксаны Фандеры.
  • Бюджет картины составил 2 000 000 долларов.
     

У девушки Даши, приехавшей с подругой "покорять" Москву, редкая специальность — преподаватель техники речи. Она загружена работой — занятия в детском доме, на телевидении и т.д. — и вдруг Даша получает выгодное предложение, от которого не может отказаться. Новый клиент — участвующий в политических выборах бизнесмен Влад.

У героев начинается бурный роман. Он молод, респектабелен и невероятно обаятелен. Богатая атмосфера его офиса и квартиры изысканна. И каждый визит к Владу становится для Даши праздником. Друзей Влада интересует политика, бизнес, конкурсы красоты и подслушивающие устройства. Случайная встреча с женой Влада проливает Даше свет на произошедшее. Влад оказывается совсем не сказочным принцем...

Про любоff - трейлер 2
Про любоff  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 30 сентября 2010
Дата выхода
30 сентября 2010 Россия Наше кино 16+
30 сентября 2010 Беларусь
30 сентября 2010 Казахстан
11 ноября 2010 США
30 сентября 2010 Украина
Сборы в мире $1 268 793
Производство Профит
Другие названия
Pro lyuboff, Miłość on/off, Про любоff
Режиссер
Ольга Субботина
В ролях
Оксана Фандера
Оксана Фандера
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Мария Машкова
Мария Машкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 18 голосов
5.8 IMDb
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Про любоff

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Про любоff - трейлер 2
Про любоff Трейлер 2
Про любоff - трейлер
Про любоff Трейлер
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