Отечественная вариация на тему любовного треугольника в декорациях роскошных столичных особняков и бизнес-центров. Недавно приехавшая в Москву провинциалка Даша зарабатывает на жизнь преподаванием техники речи. Однажды ей выпадает перспективная возможность: героине предлагает работу успешный бизнесмен Влад, готовящийся к предвыборной кампании. Постепенно Даша попадает под обаяние Влада, и даже его пятнадцатилетний брак не кажется ей помехой. Однако вскоре судьба проверит чувства девушки на прочность весьма трагическим образом.
У девушки Даши, приехавшей с подругой "покорять" Москву, редкая специальность — преподаватель техники речи. Она загружена работой — занятия в детском доме, на телевидении и т.д. — и вдруг Даша получает выгодное предложение, от которого не может отказаться. Новый клиент — участвующий в политических выборах бизнесмен Влад.
У героев начинается бурный роман. Он молод, респектабелен и невероятно обаятелен. Богатая атмосфера его офиса и квартиры изысканна. И каждый визит к Владу становится для Даши праздником. Друзей Влада интересует политика, бизнес, конкурсы красоты и подслушивающие устройства. Случайная встреча с женой Влада проливает Даше свет на произошедшее. Влад оказывается совсем не сказочным принцем...
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