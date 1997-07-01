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Ствол для Дженнифер
5.5
Ствол для Дженнифер
, 1996
Gun for Jennifer, A
США / криминал, драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
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Цитаты
Места съёмок
5.5
Ствол для Дженнифер
Трейлер
Трейлер
О фильме
Это фильм — беспощадное действие с мужененавистническим уклоном, бескомпромиссный и тяжелый. Повествует о женской банде и ее крестовом походе мести против насильников, который превращается в маниакальную войну со всеми мужчинами.
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В ролях
Дебора Твисс
Allison
Бенджа Кэй
Dt. Billie Perez
Рене Алберта
Becky
Вероника Крус
Priscilla
Tracy Dillon
Grace
Freida Hoops
Jesse
Sheila Schmidt
Trish
Beth Dodye Bass
Annie
Joe Pallister
Grady
Артур Дж. Наскарелла
Lt. Rizzo
Режиссер
Тодд Моррис
Сценарист
Тодд Моррис
,
Дебора Твисс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1996
Премьера в мире
1 июля 1997
Дата выхода
17 июня 2010
Россия
Art Pictures Media
17 июня 2010
Беларусь
3 сентября 1997
Германия
17 июня 2010
Казахстан
1 июля 1997
Канада
17 июня 2010
Украина
Бюджет
$500 000
Производство
Independent Partners
Другие названия
A Gun for Jennifer, Ствол для Дженнифер
Еще
Рейтинг фильма
5.5
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Ствол для Дженнифер
Трейлер
0
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Кадры из фильма
Цитаты
Jesse
Не зови меня сладенькой, б##ь!
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