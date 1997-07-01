Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ствол для Дженнифер
5.5
Ствол для Дженнифер - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ствол для Дженнифер
5.5

Ствол для Дженнифер

, 1996
Gun for Jennifer, A
США / криминал, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ствол для Дженнифер
5.5
Ствол для Дженнифер - Трейлер
Ствол для Дженнифер  Трейлер

О фильме

Это фильм — беспощадное действие с мужененавистническим уклоном, бескомпромиссный и тяжелый. Повествует о женской банде и ее крестовом походе мести против насильников, который превращается в маниакальную войну со всеми мужчинами.

В ролях

Дебора Твисс
Allison
Бенджа Кэй
Dt. Billie Perez
Рене Алберта
Becky
Вероника Крус
Priscilla
Tracy Dillon
Grace
Freida Hoops
Jesse
Sheila Schmidt
Trish
Beth Dodye Bass
Annie
Joe Pallister
Grady
Артур Дж. Наскарелла
Lt. Rizzo
Режиссер Тодд Моррис
Сценарист Тодд Моррис, Дебора Твисс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 1 июля 1997
Дата выхода
17 июня 2010 Россия Art Pictures Media
17 июня 2010 Беларусь
3 сентября 1997 Германия
17 июня 2010 Казахстан
1 июля 1997 Канада
17 июня 2010 Украина
Бюджет $500 000
Производство Independent Partners
Другие названия
A Gun for Jennifer, Ствол для Дженнифер

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Ствол для Дженнифер - Трейлер
Ствол для Дженнифер Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Мой черный список в «Светофоре»: 4 товара, которые не беру даже со скидкой 90% (и 5 товаров, который просто огонь)
Проводница РЖД зашла в купе и требует уступить место пассажиру сверху: откажете – будет скандал (соглашайтесь лишь при одном условии)
В унитаз или в ведро? Вот куда лучше выбрасывать втулку от туалетной бумаги – разница все же есть
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
«Это же вам не лезгинка, а тест»: вспомните 6 фильмов Гайдая по кадру с танцем и попытайтесь не пуститься в пляс
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя
С советского ответа «Индиане Джонсу» зрители выходили «полуживыми от страха»: фильм уникальный, но «шок для неокрепшей психики»
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше