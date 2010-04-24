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Комната в Риме
Room in Rome / Habitación en Roma
Комната в Риме, 2010
2010 / Испания
Трейлер
7.4
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
драма
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О фильме
Две женщины оказываются вместе в одном гостиничном номере в Риме. Их ждет ночь страсти, подобная самой глубокой бездне, и утро, когда рассеиваются мечты.
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7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2010
Премьера в России
23 сентября 2010
Премьера в мире
24 апреля 2010
Прокатчик
Кино без границ
Режиссер
Хулио Медем
В ролях
Елена Анайя
Наташа Яровенко
Энрико Ло Версо
Найва Нимри
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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Отзывы о фильме
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okgirl
2 апреля 2015, 12:51
блин, в Питере-то где его можно посмотреть? ✊
Отзывы
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15
голосов
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