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Комната в Риме Комната в Риме
Киноафиша Фильмы Комната в Риме
Room in Rome / Habitación en Roma

Комната в Риме, 2010

2010 / Испания
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Две женщины оказываются вместе в одном гостиничном номере в Риме. Их ждет ночь страсти, подобная самой глубокой бездне, и утро, когда рассеиваются мечты.
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 23 сентября 2010
Премьера в мире 24 апреля 2010
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Хулио Медем
В ролях
Елена Анайя
Елена Анайя
Наташа Яровенко
Энрико Ло Версо
Найва Нимри
Найва Нимри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Комната в Риме 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
okgirl 2 апреля 2015, 12:51
блин, в Питере-то где его можно посмотреть? ✊
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