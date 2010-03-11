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She's Out of My League

Слишком крута для тебя, 2010

2010 / США
7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Керк — работник пункта досмотра в аэропорту. Там он в первый раз видит Молли. Затем девушка теряет айфон, а Керк его находит. Позвонив на собственный номер, Молли договаривается с ним о встрече для возвращения гаджета. Айфон возвращается к хозяйке, и она презентует парню два билета на хоккейный матч. На игру Керк приволакивает своего волосатого друга Стэйнера, а Молли приводит подружку Пэтти. В перерыве между двумя хоккейными периодами Пэтти по секрету сообщает Керку, что ее красотка-подруга обалденно запала на него! Парнишка поражен. После свидания и прогулки с ней он приглашает ее на обед с родителями. И отчаянно смущается: «предки» у него те еще артисты… им только в сериале «Бесстыжие» играть!

Во время хоккейного матча, когда на табло время 21:30, виден флаг России.

Двойное свидание на хоккейном матче было снято на реальном матче НХЛ 27 марта 2008 года между Pittsburgh Penguins и New York Islanders.»Питтсбург» выиграл 3:1, хотя на самом деле в конце второго периода счет был 2:1, а не 3:1, как показано в фильме.

Джей Барушель, сыгравший заядлого фаната «Питтсбург Пингвинз», в реальной жизни действительно горячий поклонник хоккея — он пришел в совершенный восторг, встретившись со звездой НХЛ Сидни Кросби. Сестра актера Тэйлор — также фанатка Кросби, и когда брат позвонил ей, чтоб рассказать о встрече с кумиром, он так орал, что ей пришлось убрать телефонную трубку подальше от уха.

В ролях родителей Молли снялись реальные родители актрисы — Тревор Ив и Шэрон Моухэн. Также Элис Ив снималась вместе с отцом в фильме «Пчелы делают мед» (2017).

Джей Барушель заявил, что не желает обнажаться, поэтому в эпизодах бегства его героя зрители видят задницу его дублера. Но с голым дублером возникла сложность: мужчина оказался повышенно волосат, и ему пришлось отправиться в салон красоты для полной эпиляции.

Съемки проходили в реальном аэропорту. Всем 400 статистам предстояло пройти контроль службы безопасности, так что им, как настоящим пассажирам, запрещалось нести острые предметы и жидкости.

Исполнитель роли Джека, друга Керка, Майкл Фогель — пилот в реальной жизни.

Сцены авиашоу были сняты на ежегодном мероприятии «Крылья над Питтсбургом» 2008 года на базе резерва ВВС США в Мун-Тауншип, пригороде Питтсбурга. Он был отменен в 2009 году из-за нехватки военных и ресурсов, но снова проводился в 2010 году.

При встрече с Молли Дилан спрашивает ее (пытаясь понять, почему она встречается с Керком): «Ты что, его машину стукнула?».Это намек на фильм «Переправа» (2009) персонаж Элис Ив, нелегальная иммигрантка, вынуждена вступить в сексуальные отношения с офицером иммиграционной службы (Рэй Лиотта) после того, как попала в ДТП и «поцеловалась» с его автомобилем.

В фильме Керку сообщают, что у Молли имеется некий дефект внешности. Он вздыхает с облегчением, узнав, что это всего лишь синдактилия или, как ее чаще называют, «перепончатые пальцы» на ногах. На самом деле актриса Элис Ив обходится без перепонок между пальцами, но зато у нее гетерохромия — ее правый глаз зеленый, а левый голубой.

Ресторан для свидания Кирка и Молли – не настоящий ресторан. Это была декорация, построенная на пустой эстраде на Рыночной площади Питтсбурга.

Во время свидания в ресторане Керк удивляется, что Молли свободно говорит по-французски. На самом деле Джей Барушель сам изъясняется на французском совершенно свободно, он канадец, и имя его отца — Серж Барушель, у актера есть французские предки.

Ти Джей Миллер, сыгравший волосатого приятеля Стэйнера, ранее работал с двумя другими актерами из этого фильма: Джеем Барушелем в «Как приручить дракона» (2010) и Майком Фогелем в «Монстро» (2008).

Линдси Слоун, сыгравшая Марни, бывшую девушку Керка, ранее играла с Барушелем в сериале «Камни» (2004) — но там она была его сестрой.

Неуверенный в себе Кирк Кеттнер отвечает за безопасность на авиарейсах, точнее просит пассажиров перед полётом снимать свою обувь для досмотра. Однажды Кирку повезло встретить Молли и вопреки его ожиданиям, с этой умной и очаровательной девушкой у них возникли взаимные чувства. Вот только не стоило Кирку слушать советов семьи и друзей, считающих, что Молли слишком хороша для него.

7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 1 апреля 2010
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 11 марта 2010
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Джим Филд Смит
В ролях
Джей Барушель
Джей Барушель
Элис Ив
Элис Ив
Майк Фогель
Майк Фогель
Кристен Риттер
Кристен Риттер
Линдсей Слоун
Линдсей Слоун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Слишком крута для тебя 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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