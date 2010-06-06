Двое живых мужчин, одна мертвая женщина и две птицы-овсянки едут из костромского города Нея в нижегородский Горбатов. У мужчин очень важная миссия. У овсянок тоже.

Мирон Алексеевич, директор бумажно-целлюлозного комбината, едет хоронить жену Таню в те места, где они когда-то проводили медовый месяц. Едет не один, а с фотографом по имени Аист, которому по дороге рассказывает трогательные подробности своей жизни с Таней.