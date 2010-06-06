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Постер фильма Овсянки
Постер фильма Овсянки
Постер фильма Овсянки
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.6
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3 постера
Киноафиша Фильмы Овсянки

Овсянки

Ovsyanki 18+
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О фильме

Директор комбината Мирон Алексеевич Козлов отправляется в глубинку, чтобы похоронить свою жену Таню в соответствии с обычаями мерян - представителей древней народности, к которым причисляют себя герои. Его попутчиками становится фотограф по имени Аист да пара птичек-овсянок, которых тот купил несколько дней назад на птичьем рынке. В пути мужчины предаются воспоминаниям о прошлом и делятся друг с другом подробностями личной жизни, что также является частью старинного ритуала. Их дорога лежит в Мещерскую Поросль, место, где когда-то прошел медовый месяц Мирона и Татьяны…

  • В основу фильма легла одноименная повесть российского писателя и сценариста Дениса Осокина. Впервые повесть была опубликована в 2008 году в журнале “Октябрь”, при этом Осокин взял себе псевдоним Аист Сергеев.
  • Съемки фильма проходили в Горбатове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Сцены, действие которых разворачивается в вымышленном городке Нея, были сняты в поселке Кослан, расположенном в Республике Коми.
  • В англоязычном прокате фильм вышел под названием “Тихие души”, во французском - “Последнее путешествие Тани”. 
  • Премьера фильма должна была состояться на “Кинотавре”, но впоследствии создатели сняли его с конкурса, чтобы позднее представить на Венецианском фестивале.

Двое живых мужчин, одна мертвая женщина и две птицы-овсянки едут из костромского города Нея в нижегородский Горбатов. У мужчин очень важная миссия. У овсянок тоже.

Мирон Алексеевич, директор бумажно-целлюлозного комбината, едет хоронить жену Таню в те места, где они когда-то проводили медовый месяц. Едет не один, а с фотографом по имени Аист, которому по дороге рассказывает трогательные подробности своей жизни с Таней.

Овсянки - международный трейлер
Овсянки  международный трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 6 июня 2010
Дата выхода
6 июня 2010 Россия Апрель МИГ Пикчерс 16+
28 октября 2010 Беларусь
20 января 2011 Греция
28 октября 2010 Казахстан
10 октября 2010 США
28 октября 2010 Украина
3 ноября 2010 Франция
Сборы в мире $563 554
Производство Апрель МИГ Пикчерс, Media Mir Foundation
Другие названия
Ovsyanki, Silent Souls, Le dernier voyage de Tanya, Almas mudas, Almas Silenciosas, Csendes lelkek, Hiljaiset sielut, Milczące dusze, Spurvene, Stíchnuté duše, Stille Seelen, Tanyas sista resa, Tiché duše, Ztichlé duše, Σιωπηλές ψυχές, Овсянки
Режиссер
Алексей Федорченко
Алексей Федорченко
В ролях
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Игорь Сергеев
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 18 голосов
6.6 IMDb
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Овсянки

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Спасибо Вам ILM и Андрей133! Благодаря Вашим отзывам я пошла на этот фильм и по-моему, это один из самых тонких и умных фильмов, которые я видела за… Читать дальше…
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5 сентября 2016 12:29
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