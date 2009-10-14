Спуск 2, 2009

Сбитая с толку и обезумевшая от страха, Сара Картер одна выходит из системы пещер Аппалачей, где она и ее подруги столкнулась с невыразимым ужасом. Сара не может объяснить властям, что с ними произошло, и поэтому ей вместе с отрядом спасателей приходится вернуться в подземные глубины, чтобы найти своих пятерых пропавших без вести товарищей. По мере того как отряд углубляется в неизведанные пещеры, Сару начинают преследовать кошмарные видения недавнего прошлого, и она начинает осознавать весь ужас и тщетность их миссии. Сможет ли она снова вернуться живой?