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The Descent: Part 2

Спуск 2, 2009

2009 / Великобритания
6.9 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сбитая с толку и обезумевшая от страха, Сара Картер одна выходит из системы пещер Аппалачей, где она и ее подруги столкнулась с невыразимым ужасом. Сара не может объяснить властям, что с ними произошло, и поэтому ей вместе с отрядом спасателей приходится вернуться в подземные глубины, чтобы найти своих пятерых пропавших без вести товарищей. По мере того как отряд углубляется в неизведанные пещеры, Сару начинают преследовать кошмарные видения недавнего прошлого, и она начинает осознавать весь ужас и тщетность их миссии. Сможет ли она снова вернуться живой?

  • Первоначальный проект сценария содержал альтернативное начало, которое устраняло несоответствие между различными версиями первого фильма (в американской версии нет финальной сцены, в которой выясняется, что побег Сары был галлюцинацией). 
  • Актерский состав первого фильма вернулся на проект, чтобы сняться в сценах из найденной видеокамеры. Исполнительный продюсер Нил Маршалл, который был режиссером первого фильма, хотел конкретизировать видеозапись, сделанную Холли. 
  • Режиссер Джон Харрис переработал дизайн монстров для сиквела. У них более темный тон кожи для маскировки, они выглядят более дикими, с большим количеством шрамов и имеют больше уродств, указывающих на годы инбридинга. Кроме того, у них есть несколько рядов зубов, как у акул, для лучшего выдирания плоти.

Захватывающая экспедиция вглубь горных пещер оборачивается для компании подруг ужасной трагедией. Выжить удается лишь одной девушке. Раненая и обезумевшая от страха, она обращается в местную полицию. Шериф не верит в жуткую историю, но снаряжает экспедицию, чтобы проверить ущелье, где якобы произошла трагедия. В результате горного обвала спасатели оказались отрезанными от мира. Они решили найти другой выход в пещере и продолжать спуск. И, чем глубже они спускаются, тем сильнее стынет кровь в жилах, и тем более ясными становятся ужасающие обстоятельства гибели подруг Сары…

6.9 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 11 марта 2010
Премьера онлайн 1 октября 2022
Премьера в мире 14 октября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Джон Харрис
В ролях
Шона МакДональд
Шона МакДональд
Натали Джексон Мендоса
Натали Джексон Мендоса
Гэвэн О`Херлихи
Гэвэн О`Херлихи
Кристен Каммингс
Джошуа Даллас
Джошуа Даллас
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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