Спуск 2, 2009

Сбитая с толку и обезумевшая от страха, Сара Картер одна выходит из системы пещер Аппалачей, где она и ее подруги столкнулась с невыразимым ужасом. Сара не может объяснить властям, что с ними произошло, и поэтому ей вместе с отрядом спасателей приходится вернуться в подземные глубины, чтобы найти своих пятерых пропавших без вести товарищей. По мере того как отряд углубляется в неизведанные пещеры, Сару начинают преследовать кошмарные видения недавнего прошлого, и она начинает осознавать весь ужас и тщетность их миссии. Сможет ли она снова вернуться живой?
Захватывающая экспедиция вглубь горных пещер оборачивается для компании подруг ужасной трагедией. Выжить удается лишь одной девушке. Раненая и обезумевшая от страха, она обращается в местную полицию. Шериф не верит в жуткую историю, но снаряжает экспедицию, чтобы проверить ущелье, где якобы произошла трагедия. В результате горного обвала спасатели оказались отрезанными от мира. Они решили найти другой выход в пещере и продолжать спуск. И, чем глубже они спускаются, тем сильнее стынет кровь в жилах, и тем более ясными становятся ужасающие обстоятельства гибели подруг Сары…