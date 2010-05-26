Мартышки в космосе: Ответный Удар, 2010

Продолжение популярного мультика расскажет о новом поколении обезьянок-астронавтов. На этот раз звездную команду Хэма, Луны и Титана пополнит новичок Комет. Герою предстоит отправиться на планету Мангор, познакомиться с инопланетянином Киловаттом и показать, чего он стоит, в противостоянии с космическим злодеем Зартогом.
Команда отважных мартышек вновь отправляется в путешествие по галактике. Астронавтов ждут опасные полеты, поиски обитаемых планет и невероятные приключения. Злодей Зортег захватил командный центр и нашим героям придется проявить чудеса ловкости и смелости, чтобы спасти землю и освободить друзей.