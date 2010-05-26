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Мартышки в космосе: Ответный Удар Мартышки в космосе: Ответный Удар
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Space Chimps 2: Zartog Strikes Back

Мартышки в космосе: Ответный Удар, 2010

2010 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продолжение популярного мультика расскажет о новом поколении обезьянок-астронавтов. На этот раз звездную команду Хэма, Луны и Титана пополнит новичок Комет. Герою предстоит отправиться на планету Мангор, познакомиться с инопланетянином Киловаттом и показать, чего он стоит, в противостоянии  с космическим злодеем Зартогом.

  • Вторая часть мультфильма о приключениях мартышек в космосе была представлена в 3D-формате.
  • Мультфильм стал режиссерским дебютом продюсера Джона Х. Уильямса, работавшего над созданием “Шрека”, “Шрека 2”, “Кота в сапогах”, “Семи лет в Тибете” и др.
  • Сценарий для сиквела, как и для первой части, написал Роберт Морлэнд.
  • Когда Хьюстон помогает Комету посадить корабль, он говорит, что выбрал плохой год, чтобы бросить бананы. Это фраза является отсылкой к мультфильму “Аэроплан” (1980).
  • Мультфильм провалился в прокате, собрав всего 4 200 000 долларов.
  • Из-за ряда грубых шуток картина рекомендована к просмотру детям в сопровождении родителей.
  • Озвучившие Хэма и Хьюстона Том Кенни и Карлос Аласраки также принимали участие в озвучивании героев картин “Кенгуренок Рокко” (1993), “Губка Боб квадратные штаны” (1999) и “Лагерь Лазло” (2004).

Команда отважных мартышек вновь отправляется в путешествие по галактике. Астронавтов ждут опасные полеты, поиски обитаемых планет и невероятные приключения. Злодей Зортег захватил командный центр и нашим героям придется проявить чудеса ловкости и смелости, чтобы спасти землю и освободить друзей.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 5 августа 2010
Премьера онлайн 2 апреля 2020
Премьера в мире 26 мая 2010
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джон Х. Уильямс
В ролях
Зак Шэда
Лора Бэйли
Все актеры и съемочная группа
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