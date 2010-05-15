Первокурсник Смит проводит большую часть времени в общаге, болтаясь со своей артистичной и саркастичной приятельницей Стеллой. Мысли бисексуального Смита занимает красавица-бунтарка Лондон и сосед по комнате, хмурый серфер Тор. Всему этому легкомыслию приходит конец, когда однажды ночью, отведав на вечеринке галлюциногенов, Смит обретает уверенность, что видел жестокое убийство таинственной рыжей девушки, которая являлась ему во сне.
|15 мая 2010
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|Нидерланды
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|15 июля 2011
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|15 мая 2010
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|4 марта 2011
|Финляндия
|6 октября 2010
|Франция
Вообще, режиссёр известен тем, что одним из первых оседлал волну "нового квир… Читать дальше…