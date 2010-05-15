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Постер фильма Ба-бах!
5.7
Ба-бах! - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ба-бах!
5.7

Ба-бах!

, 2010
Kaboom
США, Франция / комедия, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ба-бах!
5.7
Ба-бах! - Трейлер
Ба-бах!  Трейлер

О фильме

Первокурсник Смит проводит большую часть времени в общаге, болтаясь со своей артистичной и саркастичной приятельницей Стеллой. Мысли бисексуального Смита занимает красавица-бунтарка Лондон и сосед по комнате, хмурый серфер Тор. Всему этому легкомыслию приходит конец, когда однажды ночью, отведав на вечеринке галлюциногенов, Смит обретает уверенность, что видел жестокое убийство таинственной рыжей девушки, которая являлась ему во сне.

В ролях

Хейли Беннетт
Хейли Беннетт
Stella
Томас Деккер
Томас Деккер
Smith
Джеймс Дювал
The Messiah
Энди Фишер-Прайс
Rex
Николь Лалиберт
Николь Лалиберт
Red-Haired Girl
Натали Элин Линд
Натали Элин Линд
Крис Зилка
Thor
Роксана Мескида
Роксана Мескида
Lorelei
Джуно Темпл
Джуно Темпл
London
Джейсон Олив
Hunter
Бреннан Мехия
Oliver
Режиссер Грегг Араки
Сценарист Грегг Араки
Композитор Робин Гатри, Вивек Маддала, Марк Питерс, Ульрих Шнаус
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 26 января 2011
Премьера в мире 15 мая 2010
Дата выхода
15 мая 2010 Россия 16+
8 декабря 2010 Бельгия
7 июня 2012 Бразилия
10 июня 2011 Великобритания
16 июня 2011 Германия
15 мая 2010 Казахстан
28 апреля 2011 Нидерланды
2 декабря 2013 Перу
19 мая 2011 Португалия
15 июля 2011 Тайвань
15 мая 2010 Украина
4 марта 2011 Финляндия
6 октября 2010 Франция
Сборы в мире $635 162
Производство Desperate Pictures, Wild Bunch, Super Crispy Entertainment
Другие названия
Kaboom, Boom, Gümmm, Kaboom - Alucinação, Nagy badabumm, Ба-бах!, カブーン!, Ka-boom, 카붐

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Ба-бах! - Трейлер
Ба-бах! Трейлер
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Цитаты

Stella После того, как в рот тебе засунут член под музыку Леди Гаги, это примерно самый гейский момент, какой только может быть.

Отзывы о фильме

Урбан Крукер 2 апреля 2026, 16:41
"Ба бах" - реж. Грегг Араки, страна: США, год: 2010
Вообще, режиссёр известен тем, что одним из первых оседлал волну "нового квир… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 24 апреля 2026, 19:26
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
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