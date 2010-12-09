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Киноафиша Фильмы Воробей

Воробей

Vorobey 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По местной легенде, лошади в деревне Васильевке появились чудесным образом много лет назад. С тех самых пор знаменитый на весь край лошадиный табун заботливо оберегался жителями деревни — его удалось спасти даже в голодные военные времена. Но когда, уже в наши дни, в деревне случился неурожай и перед председателем сельсовета встал вопрос — как платить людям зарплаты и при этом возвращать банковский кредит, взятый в прошлом году — он решает отправить табун на скотобойню. На защиту лошадей встает вся деревня, но экономическая целесообразность оказывается важнее всех прочих доводов. Тогда единственным защитником табуна оказывается маленький Митя Воробьев, Воробей — сын пастуха.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 9 декабря 2010
Дата выхода
9 декабря 2010 Россия Московское Кино 12+
9 декабря 2010 Казахстан
9 декабря 2010 Украина
Другие названия
Vorobey, Wróbel, Воробей
Режиссер
Юрий Шиллер
В ролях
Денис Бабушкин
Сергей Реусенко
Сергей Угрюмов
Сергей Угрюмов
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Олеся Шаблова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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