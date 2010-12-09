По местной легенде, лошади в деревне Васильевке появились чудесным образом много лет назад. С тех самых пор знаменитый на весь край лошадиный табун заботливо оберегался жителями деревни — его удалось спасти даже в голодные военные времена. Но когда, уже в наши дни, в деревне случился неурожай и перед председателем сельсовета встал вопрос — как платить людям зарплаты и при этом возвращать банковский кредит, взятый в прошлом году — он решает отправить табун на скотобойню. На защиту лошадей встает вся деревня, но экономическая целесообразность оказывается важнее всех прочих доводов. Тогда единственным защитником табуна оказывается маленький Митя Воробьев, Воробей — сын пастуха.