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На расстоянии любви На расстоянии любви
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Going the Distance

На расстоянии любви, 2010

2010 / США
6.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эрин Лэнгфорд уже 31 год, но она все еще учится в аспирантуре. Однажды ее приглашают в нью-йоркскую газету на стажировку. Там она встречает Гаррета. Герои решают начать короткий роман, но их отношения расцветают и быстро становятся чем-то, от чего они не могут отказаться за шесть недель. Тогда герои решают начать отношения на расстоянии. В течение следующих месяцев Эрин и Гарретт проводят свободное время, пытаясь понять, когда и как они смогут увидеть друг друга. Гаррет удивляет Эрин, появляясь на Дне Благодарения. После эмоционального воссоединения Эрин понимает, что рано или поздно ему придется вернуться в Нью-Йорк. Смогут ли герои найти способ остаться вместе, или им придется расстаться уже навсегда? 

  • У Джейсона Судейкиса в фильме есть усы, поскольку он одновременно снимал еще один фильм, сюжет которого требовал их наличия. Поэтому в фильм специально была включена сцена, в которой он объясняет другим героям, что носит усы, чтобы пожилые женщины, с которыми он встречается, вспоминали о семидесятых. 
  • Первой же сценой в фильме, снятой с участием Джастина Лонга, была его обнаженная сцена, когда он занимается любовью с Дрю Бэрримор на обеденном столе.
  • Это первый игровой фильм режиссера Нанетт Бурстейн, которая до этого снимала только документальные фильмы.

За пивом, разговорами о пустяках в баре и… за завтраком следующим утром безграничное остроумие и неподдельная искренность Эрин очаровывают недавно пережившего расставание Гарретта. Страсть вспыхнула и переросла в настоящую бурю чувств, захватившую молодых людей на все лето, но никто не ждал, что у романа может быть продолжение — ведь Эрин отправляется домой в Сан-Франциско, а Гарретт остается работать в Нью-Йорке. Однако шесть недель безумного веселья неожиданно стали очень значимыми, и оба больше не уверены, хотят ли они, чтобы все вдруг закончилось.

Друзья Гарретта Бокс и Дэн шутят о полетной диете и «серьезных отношениях» с мобильным телефоном, но они не желают терять своего лучшего собутыльника из-за какого-то очередного романа. В то же время принимающая все слишком близко к сердцу и чересчур заботливая старшая сестра Эрин Коррин всеми силами старается удержать ее от того, чтобы бросаться в омут с головой.

Но несмотря на тысячи миль и целый континент, их разделяющие, протесты друзей и родственников и самые неожиданные искушения, пара, быть может, сумеет сохранить то хрупкое чувство, столь напоминающее любовь, и с помощью эсэмэсок, порой весьма откровенных и эмоциональных, а также долгих телефонных разговоров в ночи преодолеть расстояние любви.

6.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 сентября 2010
Премьера в мире 27 августа 2010
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Нанетт Берстейн
В ролях
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон
Чарли Дэй
Чарли Дэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На расстоянии любви 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
olala 2 апреля 2015, 12:51
Я не советую смотреть этот фильм тем более в кино. Типичный американский юмор про пиво, дерьмо и секс. Честно говоря хотелось уйти с середины фильма.
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:40
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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