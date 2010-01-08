Классический фильм об Иане Дюри, культовой фигуре британского рока. О борьбе между его неумирающей любовью к жене и бурно развивающимися отношениями с подружками, о его тяжелой болезни, невероятном таланте и всепоглощающих выступлениях на сцене.
Это были годы небывалого стремления к свободе и ошеломляющей популярности рок-н-ролла. Его идолы возводились на пьедестал, им поклонялись и подражали. Его раскованная, пьянящая музыка стала символом поколения.
|12 августа 2010
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