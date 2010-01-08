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Постер фильма Секс, наркотики и рок-н-ролл
6.9
Секс, наркотики и рок-н-ролл - Трейлер
Киноафиша Фильмы Секс, наркотики и рок-н-ролл
6.9

Секс, наркотики и рок-н-ролл

, 2010
Sex & Drugs & Rock & Roll
Великобритания / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Секс, наркотики и рок-н-ролл
6.9
Секс, наркотики и рок-н-ролл - Трейлер
Секс, наркотики и рок-н-ролл  Трейлер

О фильме

Классический фильм об Иане Дюри, культовой фигуре британского рока. О борьбе между его неумирающей любовью к жене и бурно развивающимися отношениями с подружками, о его тяжелой болезни, невероятном таланте и всепоглощающих выступлениях на сцене.

Это были годы небывалого стремления к свободе и ошеломляющей популярности рок-н-ролла. Его идолы возводились на пьедестал, им поклонялись и подражали. Его раскованная, пьянящая музыка стала символом поколения.

В ролях

Наоми Харрис
Наоми Харрис
Энди Серкис
Энди Серкис
Ian Dury
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Betty Dury
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Макензи Крук
Макензи Крук
Russell Hardy
Эндрю Нотт
Эндрю Нотт
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Ноэль Кларк
Ноэль Кларк
Люк Эванс
Люк Эванс
Том Хьюз
Том Хьюз
Chaz Jankel
Клиффорд Самуил
Charlie Charles
Джозеф Кеннеди
Davey Payne
Режиссер Мат Уайткросс
Сценарист Пол Вираг
Композитор Чэз Янкель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 8 января 2010
Премьера в мире 8 января 2010
Дата выхода
12 августа 2010 Россия Premium Film
12 августа 2010 Беларусь
8 января 2010 Великобритания
6 января 2011 Греция
12 августа 2010 Казахстан
5 мая 2010 США
12 августа 2010 Украина
Бюджет 2 000 000 GBP
Сборы в мире $1 038 699
Производство Aegis Film Fund, DJ Films, Hindsight Media
Другие названия
Sex & Drugs & Rock & Roll, Seks uimastid ja rokk, Sexo & Drogas & Rock & Roll, Sexo, drogas y rock'n roll, Секс, наркотики и рок-н-ролл, Секс, наркотики та рок-н-рол, Секс, наркотици и рокендрол, 搖滾藥不藥, Sex and drugs and rock and roll

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Секс, наркотики и рок-н-ролл - Трейлер
Секс, наркотики и рок-н-ролл Трейлер
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