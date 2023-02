Мне бы в небо, 2009

Наша рецензия

Джейсон Рейтман продолжил издевательство над корпоративной современностью, начатое в «Здесь курят» и ненадолго прерванное гимном ранней беременности («Джуно»). Однако если «Здесь курят» был бескомпромиссной сатирой, не оставлявшей камня на камне от «предмета разбирательств», то Up in the Air (так фильм называется в оригинале) – проект скорее терапевтический, призванный облегчить жизнь трудового человека в период кризиса и массовых…