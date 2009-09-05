Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мне бы в небо Мне бы в небо
Киноафиша Фильмы Мне бы в небо
Up in the Air

Мне бы в небо, 2009

2009 / США
7.5 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Увольнение - одно из самых страшных событий, которое может произойти в жизни обычного американца. Райан Бингэм зарабатывает на жизнь тем, что помогает работодателям избежать неприятных разговоров с людьми, которые остаются без работы. Он сообщает сотрудникам плохую новость, принимает на себя первый удар, выражает правдоподобное сочувствие и помогает примириться с неизбежным. Райан - лучший в своем деле, но и в компании, где он работает, грядут перемены. Молодая сотрудница Натали предлагает увольнять людей дистанционно. Руководство поддерживает ее идеи, а Райан понимает, что может остаться без любимой работы.

  • Большинство людей, которые рассказывают о своем увольнении, - это не актеры, а реальные люди, недавно потерявшие работу. Создатели фильма дали объявление, в котором приглашали недавно уволенных людей на интервью для съемок якобы документального фильма. 
  • Дж. К. Симмонс, сыгравший уволенного сотрудника, показывает Райану фотографию двух своих настоящих детей. 
  • Вся одежда Джорджа Клуни из фильма действительно умещается в одну ручную кладь. 
  • В постельных сценах Веру Фармигу заменяла дублерша. Актриса сказала, что у нее нет проблем с тем, чтобы сниматься обнаженной, но она недавно родила, и “стекание грудного молока выглядело бы неуместным”.  
  • Роль Натали была написана специально для Анны Кендрик. Джейсону Райтману захотелось поработать с актрисой после того, как он увидел ее в фильме “Гранит науки”.

Райан Бинэм — корпоративный юрист, всё время проводящий в командировках. Образцовый потребитель, он преуспел в корпоративных связях, чем не может похвалиться в личной жизни. Отношения на одну ночь для него просто часть длинного списка с бесчисленными люксами отелей, арендованными автомобилями, электронной почтой и сообщениями на автоответчике. Постоянные разъезды отдалили его от родной семьи, а свою он так и не создал.

Порой Райану кажется, что в небе существует отдельное государство. Пункт регистрации в аэропорту в нём граница, питание на борту — местная кухня, премиальные мили — валюта. Да, он налетал много миль, до рекордного одного миллиона ему осталось совсем немного. Накопление и подсчёт премиальных миль очень занимают Райана, ведь он считает их своей неотъемлемой частной собственностью, способной осуществить его мечты. Тем очевидней окажется бессмысленность его надежд, когда компания, управляющая начислением иллюзорных бонусов начнёт менять правила игры.

7.5 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 14 января 2010
Премьера в мире 5 сентября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джейсон Райтман
Джейсон Райтман
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Мелани Лински
Мелани Лински
Вера Фармига
Вера Фармига
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Небо и земля
Небо и земля (2011)
6.2
Бедная богатая девочка
Бедная богатая девочка (2011)
5.3636365
Джуно
Джуно (2007)
7.3846154
Мужчины, женщины и дети
Мужчины, женщины и дети (2014)
6.714286
Талли
Талли (2018)
7.133333
День труда
День труда (2013)
7.9333334
Как не стать президентом
Как не стать президентом (2018)
6.1
Меня здесь нет
Меня здесь нет (2017)
5.5384617
Несносные боссы
Несносные боссы (2011)
7.4888887
Несносные боссы 2
Несносные боссы 2 (2014)
6.25
Здесь курят
Здесь курят (2006)
6.7
Видели ночь
Видели ночь (2017)
5.428571
Фильм находится в подборках
Фильмы про стюардесс Фильмы про стюардесс
Постер фильма Мне бы в небо 2 постера
Золотой глобус Лучший сценарий
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший адаптированный сценарий
MTV Movie & TV Awards Прорыв года
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мне бы в небо смотреть онлайн

Мне бы в небо
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Видели ночь
 
Дон Верден
 
Гранит науки
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Джейсон Рейтман продолжил издевательство над корпоративной современностью, начатое в «Здесь курят» и ненадолго прерванное гимном ранней беременности («Джуно»). Однако если «Здесь курят» был бескомпромиссной сатирой, не оставлявшей камня на камне от «предмета разбирательств», то Up in the Air (так фильм называется в оригинале) – проект скорее терапевтический, призванный облегчить жизнь трудового человека в период кризиса и массовых…
Читать
disturatro 23 февраля 2023, 19:42
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Отзывы Написать
75 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Мне бы в небо
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эдриан Броуди и Вера Фармига сыграют в триллере «Саламандра живет дважды» Похоже, будет жутко.
Написать
10 ноября 2020 16:15
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
ТВ ролик
ТВ ролик
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши