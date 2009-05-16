Стервозные штучки, 2009

Когда три красотки, стриптизерша Трикс, коммерческий директор Хель и дерзкая бывшая заключенная Камеро, прибывают в убежище в пустыне, чтобы украсть сейф с бриллиантами у вора в законе, все быстро выходит из-под контроля. Их цели меняются, раскрывается правда об участницах группы, преступников разоблачают, и все не так, как кажется, поскольку судьба всего мира оказывается на плечах героинь…