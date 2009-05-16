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Bitch Slap

Стервозные штучки, 2009

2009 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда три красотки, стриптизерша Трикс, коммерческий директор Хель и дерзкая бывшая заключенная Камеро, прибывают в убежище в пустыне, чтобы украсть сейф с бриллиантами у вора в законе, все быстро выходит из-под контроля. Их цели меняются, раскрывается правда об участницах группы, преступников разоблачают, и все не так, как кажется, поскольку судьба всего мира оказывается на плечах героинь…

  • Хотя локация в пустыне, где снималось большинство сцен фильма, кажется жаркой и засушливой, на самом деле съемки проходили в середине марта, когда была еще зима, а температура днем редко поднимался выше 15 градусов на солнце. Холодный ветер делал температуру еще более низкой. Актерский состав, включая трех главных героинь, большую часть времени между дублями проводил под тяжелыми зимними пальто. 
  • В этом фильме снимались, в частности, Люси Лоулесс, Рене О'Коннор, Кевин Сорбо и Майкл Херст. Все они сыграли ведущие роли в фильмах «Зена – королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла». Кроме того, Зои Белл, выступившая каскадером для Лоулесс в роли Зены, в этом фильме стала ее полноценной напарницей. 
  • Концепция фильма описывается создателями как «возвращение постмодернистского, мыслящего человека к фильмам категории «Б» и эксплойтейшенам 1950–70-х годов, а также любящих хитрые пародии на них».

Три плохие девочки (разоренная стриптизерша, убийца-наркоманка и бизнес-воротила) приезжают на пустынное шоссе, чтобы завладеть крупный суммой денег главаря преступного мира. События начинают выходить из под контроля, когда всплывает правда о личностях героинь, а на деньги начинают претендовать и другие бандиты.

5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 1 июля 2010
Премьера в мире 16 мая 2009
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Рик Джейкобсон
В ролях
Джулия Вот
Эрин Каммингс
Америка Оливо
Майкл Херст
Майкл Херст
Рон Мелендес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стервозные штучки 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Какие девчонки в этих «Стервозных штучках», закачаешься! Ну понятно, не из Гарварда, но все, что положено, у них на месте и прекрасно… Читать дальше…
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Меня уже от трейлера начало тошнить, а фильм просто вызывал отвращение. У нас что, теперь Тарантино можно любую дрянь прикрыть? Наживка для лохов.… Читать дальше…
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