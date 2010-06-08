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Постер фильма Другое небо
Постер фильма Другое небо
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Другое небо

Другое небо

Drugoe nebo 18+
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О фильме

Главный герой фильма, гастарбайтер по имени Али, вместе со своим девятилетним сыном приезжает из небольшого таджикского села в Москву, чтобы найти свою жену, пропавшую несколько лет назад, уехав на заработки. Молчаливый и мрачный, точно осознающий свою чужеродность в этом городе, Али день и ночь слоняется по улицам мегаполиса, пытаясь отыскать возлюбленную. Вскоре физические поиски становятся метафизическими: герой ищет уже не жену, но саму идею о ней, воплощенный идеал, давно им утерянный. Сможет ли Али отыскать его и остаться прежним? 

  • Сюжет фильма представляет собой современную трактовку древнегреческого мифа об Орфее: пропавшая жена главного героя представляет собой Эвридику, а путешествие по Москве является аллюзией на скитания Орфея по царству Аида. 
  • Фильм снят в сдержанной и аскетичной стилистике, свойственной современному фестивальному кинематографу. Его герои стойко принимают все удары судьбы, не позволяя себе жалоб и упреков. Оператор Алишер Хамидходжаев избегает крупных планов, предпочитая показывать персонажей издалека или даже со спины, не вторгаясь в их личное пространство. Лишь саундтрек Анны Музыченко, получившей за эту работу приз за лучшую музыку к фильму, создает эмоциональное настроение картины. 
  • Главную роль в картине сыграл француз Хабиб Буфарес, известный российскому зрителю по фильму “Кус-Кус и Барабулька” (2007). 
  • В интервью режиссер Дмитрий Мамулия рассказал, что поначалу актера на роль Али искали… на Казанском вокзале. По его словам, им удалось найти продавца самсы, торговать которому помогал его маленький сын. Однако в итоге они пригласили на роль Хабиба Буфареса. 
  • “Другое небо” - дебют Дмитрия Мамулии в полнометражном кино. 
  • Съемки картины проходили в России и Узбекистане. В интервью Хабиб Буфарес признавался, что не планировал сниматься в другой стране, но сюжет фильма зацепил его за живое, поэтому он согласился приехать. 
  • Фильм получил гран-при Международного фестиваля авторского кино в Батуми.

Али, бродивший со своими стадами по безлюдным просторам Средней Азии, отправляется в мегаполис на поиски жены- оставившей его много лет назад уехав на заработки. За ним увязывается их девятилетний сын.

Али ищет её везде, ищет живую или мёртвую. Чужой и молчаливый, скитается он по лабиринтам незнакомого города.

На столь длинные и безнадежные поиски героя обрекает Любовь. Она открывает для него Дантову тайну своего страшного несоответствия. «Любовь» не соответствует жизни.

Он должен пройти путь до конца, чтобы распутать клубок судьбы. И судьба назначает ему непомерную плату.

Потом когда путешествие будет закончено, когда путь будет пройден, он снова возвратится на поверхность земли. Но под ним будет лежать уже другая земля и над ним будет другое небо.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 8 июня 2010
Дата выхода
28 октября 2010 Россия ЛеопАрт 18+
28 октября 2010 Беларусь
28 октября 2010 Казахстан
28 октября 2010 Украина
Сборы в мире $1 919
Производство Arsen Gottlieb Production, Metronome Films
Другие названия
Drugoe nebo, Another Sky, Drugo nebo, Inne niebo, Другое небо
Режиссер
Дмитрий Мамулия
В ролях
Хабиб Буфарес
Митра Зейхеди
Амирза Мухамади
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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Другое небо
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