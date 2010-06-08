Главный герой фильма, гастарбайтер по имени Али, вместе со своим девятилетним сыном приезжает из небольшого таджикского села в Москву, чтобы найти свою жену, пропавшую несколько лет назад, уехав на заработки. Молчаливый и мрачный, точно осознающий свою чужеродность в этом городе, Али день и ночь слоняется по улицам мегаполиса, пытаясь отыскать возлюбленную. Вскоре физические поиски становятся метафизическими: герой ищет уже не жену, но саму идею о ней, воплощенный идеал, давно им утерянный. Сможет ли Али отыскать его и остаться прежним?
Али, бродивший со своими стадами по безлюдным просторам Средней Азии, отправляется в мегаполис на поиски жены- оставившей его много лет назад уехав на заработки. За ним увязывается их девятилетний сын.
Али ищет её везде, ищет живую или мёртвую. Чужой и молчаливый, скитается он по лабиринтам незнакомого города.
На столь длинные и безнадежные поиски героя обрекает Любовь. Она открывает для него Дантову тайну своего страшного несоответствия. «Любовь» не соответствует жизни.
Он должен пройти путь до конца, чтобы распутать клубок судьбы. И судьба назначает ему непомерную плату.
Потом когда путешествие будет закончено, когда путь будет пройден, он снова возвратится на поверхность земли. Но под ним будет лежать уже другая земля и над ним будет другое небо.
|28 октября 2010
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