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Борцы за свободу
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Борцы за свободу, 2010

2010 / США
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

В 1961 году, несмотря на официальное решение Верховного суда США о десегрегации общественного транспорта по всей стране, чернокожее население по-прежнему сталкивалось с проявлениями расизма в южных штатах.

Фильм «Борцы за свободу» рассказывает о шести месяцах, которые изменили положение в стране. В мае 1961 года более 400 белых и черных студентов, рискуя своей жизнью, отправились на Юг Соединенных Штатов. За попытки совместно, без разделения на расы, путешествовать на автобусах и поездах они подвергались жестоким побоям и арестам. Администрация Кеннеди оставалась безразличной к проблеме сегрегации. И только эти молодые люди сумели поставить президента и американскую общественность лицом к лицу с необходимостью победить неравенство, позорящее нацию.

Вдохновленная революционным настроем новая работа ветерана-документалиста Стэнли Нельсона — первый полнометражный фильм, посвященный этим отважным борцам за гражданские права. Найдя доступ к влиятельным фигурам, представлявшим обе стороны конфликта, режиссер реконструирует главу американской истории, ставшую свидетельством невероятных достижений молодежи.

7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 12 июня 2010
Премьера в мире 1 февраля 2010
Возраст 16+
Режиссер
Стэнли Нельсон
В ролях
Рэймонд Арсено
Женев Хотон
Гордон Кэри
Джон Льюис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Борцы за свободу 2 постера
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