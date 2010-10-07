Молоко скорби, 2009

Номинация на Оскар

«Молоко скорби» номинировался на награду Американской киноакадемии в 2010 году как «Лучший иностранный фильм». И хотя приз получил фильм из Аргентины «Секрет в его глазах» (El secreto de sus ojos), сам факт номинации стал самым большим успехом перуанского кино за всю его историю.

«Золотой медведь»

Фильм из Перу «Молоко скорби» (La teta asustada) стал обладателем главного приза 59-го Международного кинофестиваля в Берлине в феврале 2009 года. Режиссер Клаудиа Льоса (Claudia Llosa, род. 1976) получила призы – Золотого медведя и приз ассоциации критиков FIPRESCI.