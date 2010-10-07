Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чрезвычайная ситуация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Молоко скорби Молоко скорби
Киноафиша Фильмы Молоко скорби
Teta asustada, La

Молоко скорби, 2009

2009 / Испания / Перу
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Факты О фильме

Номинация на Оскар

«Молоко скорби» номинировался на награду Американской киноакадемии в 2010 году как «Лучший иностранный фильм». И хотя приз получил фильм из Аргентины «Секрет в его глазах» (El secreto de sus ojos), сам факт номинации стал самым большим успехом перуанского кино за всю его историю.

«Золотой медведь»

Фильм из Перу «Молоко скорби» (La teta asustada) стал обладателем главного приза 59-го Международного кинофестиваля в Берлине в феврале 2009 года. Режиссер Клаудиа Льоса (Claudia Llosa, род. 1976) получила призы – Золотого медведя и приз ассоциации критиков FIPRESCI.

Фауста, девушка из пригорода Лимы, в Перу, скована страхом. И эта боязнь, как гласит местное верование – прямое следствие того, как солдат-проходимец обошелся с ее матерью. Фауста выросла, мать умерла – самое время преодолеть себя. Кроме «болезни» в наследство от матери Фауста получила и «лекарство»: мать научила ее петь, чтобы преодолевать досаду и горе.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 7 октября 2010
Премьера в мире 7 октября 2010
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Клаудиа Льоса
В ролях
Магали Сольер
Сузи Санчес
Эфран Солис
Марино Баллон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Fever Dream
Fever Dream (2021)
6.5384617
В воздухе
В воздухе (2014)
5.428571
Постер фильма Молоко скорби 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Очень тягостное кино... Крайне было жаль те пары, которые оказались со мной на сеансе в Доме Кино вечером в пятницу. В одиночку еще можно фильм… Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Шрамы Парижа
Шрамы Парижа
2022, Франция, криминал, драма, триллер
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Я иду искать. Королевская игра
Я иду искать. Королевская игра
2022, Великобритания, боевик
Related video
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Приложение киноафиши