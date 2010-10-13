Фрэнк Мозес – бывший агент ЦРУ, который давно вышел на пенсию и скрашивает свои одинокие вечера болтовней по телефону с сотрудницей пенсионного фонда Сарой. Но боевое прошлое настигает его вновь, когда однажды ночью группа неизвестных вламывается в дом Фрэнка и пытается его убить. Экс-агенту удается скрыться, но он понимает, что ликвидаторы не отстанут просто так. Чтобы разобраться с этим делом, Фрэнк вновь собирает свою команду, состоящую из таких же постаревших, но не потерявших хватки спецагентов.
Бывших агентов не бывает.
Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет теперь мирной и тихой жизнью, окруженный заботой любимой женщины. Но прошлое настигает его: как-то утром загадочный киллер пытается лишить его жизни. Опытный Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пули, но сразу понял, что дело «табак».
Вместе со своими бывшими напарником – уравновешенным Джо Мэтисоном и Марвином Боггсом, и без того страдающим паранойей и уверенным, что все вокруг жаждут его смерти, они скрываются от команды ликвидаторов, посланных новым директором центрального управления, чтобы замести следы прошлого.