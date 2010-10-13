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Red

РЭД, 2010

2010 / США
8.3 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фрэнк Мозес – бывший агент ЦРУ, который давно вышел на пенсию и скрашивает свои одинокие вечера болтовней по телефону с сотрудницей пенсионного фонда Сарой. Но боевое прошлое настигает его вновь, когда однажды ночью группа неизвестных вламывается в дом Фрэнка и пытается его убить. Экс-агенту удается скрыться, но он понимает, что ликвидаторы не отстанут просто так. Чтобы разобраться с этим делом, Фрэнк вновь собирает свою команду, состоящую из таких же постаревших, но не потерявших хватки спецагентов. 

  • Чтобы быть похожей на опытного спецагента, Хелен Миррен пришлось научиться стрелять из пистолета не моргая. Моргание было одной из главных причин, почему герои в трилогии “Матрица” постоянно носили солнцезащитные очки.
  • Читая сценарий в первый раз, Джон Малкович подумал, что ему предлагается роль Фрэнка. 
  • Судя по личному досье, датой рождения Фрэнка Мозеса является 19 марта 1955 года, то есть дата рождения самого Брюса Уиллиса. 
  • Хелен Миррен согласилась принять участие в фильме, чтобы поработать с Брюсом Уиллисом. 
  • Сумочка Виктории, которую она использует в качестве оружия, принадлежит Хеллен Миррен. 
  • Когда герои ищут книгу про Азию в библиотеке Нью-Йорка, Фрэнк говорит: “Wo zhu zai Zhongguo ji nian qian”, что означает “Я жил в Китае несколько лет назад”. 
  • Во время съемок в Торонто в полицию поступило несколько телефонных звонков от местных жителей, которые приняли эффекты выстрелов за реальную стрельбу. 
     

Бывших агентов не бывает.

Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет теперь мирной и тихой жизнью, окруженный заботой любимой женщины. Но прошлое настигает его: как-то утром загадочный киллер пытается лишить его жизни. Опытный Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пули, но сразу понял, что дело «табак».

Вместе со своими бывшими напарником – уравновешенным Джо Мэтисоном и Марвином Боггсом, и без того страдающим паранойей и уверенным, что все вокруг жаждут его смерти, они скрываются от команды ликвидаторов, посланных новым директором центрального управления, чтобы замести следы прошлого.

8.3 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 14 октября 2010
Премьера в мире 13 октября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Роберт Швентке
Роберт Швентке
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Морган Фриман
Морган Фриман
Джон Малкович
Джон Малкович
Джулиан МакМэхон
Джулиан МакМэхон
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Karsar 2 апреля 2015, 12:51
Я большой фанат комиксов, так что на такие вот фильмы, которые по ним снимают всегда однозначно хожу. Правда, реализация задумки обычно у режиссеров… Читать дальше…
MissBarbara 2 апреля 2015, 12:51
Интересное такое кино. Уиллис снялся у какого-то малоизвестного режиссера (Швентке), в явно бюджетном кино, а получилось очень даже ничего.… Читать дальше…
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123 голоса
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