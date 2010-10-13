Бывших агентов не бывает.

Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет теперь мирной и тихой жизнью, окруженный заботой любимой женщины. Но прошлое настигает его: как-то утром загадочный киллер пытается лишить его жизни. Опытный Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пули, но сразу понял, что дело «табак».

Вместе со своими бывшими напарником – уравновешенным Джо Мэтисоном и Марвином Боггсом, и без того страдающим паранойей и уверенным, что все вокруг жаждут его смерти, они скрываются от команды ликвидаторов, посланных новым директором центрального управления, чтобы замести следы прошлого.