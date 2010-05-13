Письма к Джульетте, 2010

Главная героиня фильма, журналистка Софи Холл, отправляется в Верону вслед за своим женихом-бизнесменом. Однажды, прогуливаясь по городу, девушка натыкается на дом Джульетты - место паломничества влюбленных со всего света. На стене старинного особняка люди оставляют письма и записки, на которые ежедневно отвечают специальные работники. Софи понимает, что это занятие ей по душе, и уже на следующий день собирает со стены целый ворох писем. Среди них оказывается послание, написанное еще в середине прошлого века - англичанка по имени Клэр разыскивает некоего Лоренцо Бартолини. Софи решает, что даже спустя много лет она должна помочь Клэр найти своего возлюбленного…
А вдруг у тебя есть еще один шанс найти настоящую любовь?
Верона — город любви — навсегда меняет жизни тех, кто ступает на ее улицы. Молодая американка София (Аманда Сейфрид) оказывается в Вероне, на родине Ромео и Джульетты в группе волонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Виман (Ванесса Редгрейв) пишет о своей безумной любви. Растроганная София вдохновляет пожилую англичанку приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему очень нравится София…