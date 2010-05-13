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Письма к Джульетте Письма к Джульетте
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Letters to Juliet

Письма к Джульетте, 2010

2010 / США
7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, журналистка Софи Холл, отправляется в Верону вслед за своим женихом-бизнесменом. Однажды, прогуливаясь по городу, девушка натыкается на дом Джульетты - место паломничества влюбленных со всего света. На стене старинного особняка люди оставляют письма и записки, на которые ежедневно отвечают специальные работники. Софи понимает, что это занятие ей по душе, и уже на следующий день собирает со стены целый ворох писем. Среди них оказывается послание, написанное еще в середине прошлого века - англичанка по имени Клэр разыскивает некоего Лоренцо Бартолини. Софи решает, что даже спустя много лет она должна помочь Клэр найти своего возлюбленного…

  • Ванесса Редгрейв (Клэр) и Франко Неро (Лоренцо) - супруги в реальной жизни. Также в 1967 году они сыграли влюбленных Гвиневру и Ланселота в фильме-мюзикле “Камелот”. 
  • Дом Джульетты - одна из главных достопримечательностей Вероны. Специально для съемок туристический объект впервые за долгое время закрыли для посетителей.
  • Аманда Сейфрид не впервые играет девушку по имени Софи: так же зовут ее героиню в фильме Mamma mia! (2008).
  • В Вероне действительно существует Клуб Джульетты, который занимается ответами на письма, оставленные на стене домика. 

А вдруг у тебя есть еще один шанс найти настоящую любовь?

Верона — город любви — навсегда меняет жизни тех, кто ступает на ее улицы. Молодая американка София (Аманда Сейфрид) оказывается в Вероне, на родине Ромео и Джульетты в группе волонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Виман (Ванесса Редгрейв) пишет о своей безумной любви. Растроганная София вдохновляет пожилую англичанку приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему очень нравится София…

7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 17 июня 2010
Премьера в мире 13 мая 2010
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Гари Виник
Гари Виник
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Франко Неро
Франко Неро
Все актеры и съемочная группа
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Письма к Джульетте

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
phibi99 24 ноября 2020, 16:02
Хотела бы оставить отзыв о романтическом фильме,который затрагивает самые дальние уголки сердца...светлый фильм с теплой атмосферой,после просмотра… Читать дальше…
Егор Богров 5 марта 2023, 13:36
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