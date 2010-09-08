Город воров, 2010

В Бостоне каждый год происходит более 300 ограблений банков. И большинство профессионалов, специализирующихся в этой области, живут в округе под названием Чарльстон общей площадью одна квадратная миля.



Дуг МакРэй — один из них, но не стоит «чесать всех под одну гребенку». В отличие от большинства у Дуга был шанс на успех, шанс на то, чтобы не идти по криминальному пути своего отца. Однако вместо этого он стал фактическим лидером группы безжалостных грабителей банков, которые гордятся тем, что берут все, что хотят, и выходят сухими из воды. Единственная семья Дуга — его партнеры по преступному ремеслу, особенно Джем, который, несмотря на всю свою непредсказуемость и дикий нрав, ближе всего к тому, что Дуг понимает под словом «брат».



Однако все изменилось после одного дела, в ходе которого Джем ненадолго захватил заложницу — банковского менеджера Клэр Киси. Когда грабители узнают, что девушка живет в самом Чарльстоне, Джем начинает нервничать и решает проверить, как много она успела заметить. Зная, на что способен Джем, Дуг берет это дело на себя. Он разыскивает Клэр, и та даже не представляет, что в их «случайной» встрече нет ничего случайного и что этот очаровательный незнакомец — один из тех людей, которые держали ее жизнь в своих руках всего несколько дней назад.



Притяжение между героями перерастает в страстный роман, и Дуг хочет оставить преступную жизнь и навсегда покинуть город воров. Но учитывая, что у него на хвосте федералы под руководством агента Фроули, а Джем начинает сомневаться в его благонадежности, Дуг понимает, что выйти из дела будет непросто и, что еще хуже, это может поставить Клэр под удар. В результате выбор у него невелик: предать друзей или потерять любимую женщину.