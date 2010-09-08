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The Town

Город воров, 2010

2010 / США
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Даг МакРэй – лидер банды налетчиков, которая грабит бостонские банки. На кривую дорожку его привели ошибки молодости и Даг, хоть и отлично справляется с грязной работой, совсем не получает от нее удовольствия. Во время одного из ограблений Даг знакомится с заложницей Клэр и понимает, что ради этой девушки он готов завязать с преступлениями и стать законопослушным гражданином. Но это решение не нравится ни его боссу, ни остальным членам банды. Чтобы отойти от дел, Дагу приходится согласиться на последнее ограбление. 

  • Чтобы лучше вжиться в роль, Джереми Реннер общался с осужденными за ограбления преступниками. 
  • Бен Аффлек высоко оценил актерскую игру Джереми Реннера. Он даже в шутку заявил, что любой плохой дубль можно спасти, если добавить в кадр Реннера, смотрящего на салфетку. После выхода фильма Джереми Реннер получил номинацию на премию “Оскар” за лучшую мужскую роль второго плана.
  • Изначально роль Джеймса должен был сыграть Марк Уолберг, но актер оказался занят на других проектах. Кандидатуру Джереми Реннера предложил младший брат Бена Аффлека, Кейси, успевший поработать с актером над фильмом “Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса”. 
  • Режиссер “Города воров” Бен Аффлек при работе над фильмом вдохновлялся такими картинами, как “Отступники”, “Схватка”, “Таинственная река” и “Друзья Эдди Койла”. 
     

В Бостоне каждый год происходит более 300 ограблений банков. И большинство профессионалов, специализирующихся в этой области, живут в округе под названием Чарльстон общей площадью одна квадратная миля.

Дуг МакРэй — один из них, но не стоит «чесать всех под одну гребенку». В отличие от большинства у Дуга был шанс на успех, шанс на то, чтобы не идти по криминальному пути своего отца. Однако вместо этого он стал фактическим лидером группы безжалостных грабителей банков, которые гордятся тем, что берут все, что хотят, и выходят сухими из воды. Единственная семья Дуга — его партнеры по преступному ремеслу, особенно Джем, который, несмотря на всю свою непредсказуемость и дикий нрав, ближе всего к тому, что Дуг понимает под словом «брат».

Однако все изменилось после одного дела, в ходе которого Джем ненадолго захватил заложницу — банковского менеджера Клэр Киси. Когда грабители узнают, что девушка живет в самом Чарльстоне, Джем начинает нервничать и решает проверить, как много она успела заметить. Зная, на что способен Джем, Дуг берет это дело на себя. Он разыскивает Клэр, и та даже не представляет, что в их «случайной» встрече нет ничего случайного и что этот очаровательный незнакомец — один из тех людей, которые держали ее жизнь в своих руках всего несколько дней назад.

Притяжение между героями перерастает в страстный роман, и Дуг хочет оставить преступную жизнь и навсегда покинуть город воров. Но учитывая, что у него на хвосте федералы под руководством агента Фроули, а Джем начинает сомневаться в его благонадежности, Дуг понимает, что выйти из дела будет непросто и, что еще хуже, это может поставить Клэр под удар. В результате выбор у него невелик: предать друзей или потерять любимую женщину.

7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 21 октября 2010
Премьера онлайн 3 июля 2018
Премьера в мире 8 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Бен Аффлек
Бен Аффлек
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Николас Кайрис
Крис Купер
Крис Купер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Город воров 4 постера
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саундтрек фильма Город воров
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трейлер с русскими субтитрами
Трейлер с русскими субтитрами
ролик о создании 2
Ролик о создании 2
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