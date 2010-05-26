Оповещения от Киноафиши
Bon Jovi: The circle tour

Bon Jovi: The circle tour

Bon Jovi: The circle tour 18+
О фильме

О фильме

Фильм был снят во время четырех концертов группы в родном штате группы Нью-Джерси на новом стадионе New Meadowlands Stadium в Ист-Резерфорде в 26, 27 и 29 мая, и 9 июля 2010 года.

Уникальное событие на большом экране перенесет в кинозалы насыщенные необычайной энергетикой выступления тех вечеров. Все билеты на эти концерты были распроданы. Более 200 000 поклонников группы побывали тогда на концертах в Нью-Джерси.

Турне “The Circle World Tour” началось после выпуска в ноябре 2009 года одиннадцатого студийного альбома “The Circle”, который быстро попал на первую строчку чарта топ 200 журнала Billboard - хит-парада 200 наиболее популярных и в наивысшей степени продающихся музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.

В фильме “Bon Jovi - The Circle Tour” вы увидите и услышите исполнение песен с альбома “The Circle” и самые популярные хиты. Премьера фильма также приурочена к выпуску альбома “Bon Jovi - Greatest Hits Collection”.

Группа Bon Jovi в настоящий момент - в середине самого продолжительного турне за всю свою историю после Jersey Syndicate Tour в конце 80-ых – 135 концертов в 30 странах. В 2010 году ещё будут концерты в Японии, Новой Зеландии, Австралии, Испании и США. Турне продолжится и в 2011 году – музыканты выступят в Германии, Шотландии, Ирландии и Греции. Турне “The Circle World Tour” занимает первое место в чарте Billboards Hot Tours по количеству сборов – более $50 млн с момента старта 11 февраля 2010 года.

Продав более 120 миллионов альбомов и дав более 2 600 концертов более чем в 50 странах мира для более чем 34 миллионов поклонников, Bon Jovi - в самом расцвете своей музыкальной карьеры.

Bon Jovi: The circle tour - трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 26 мая 2010
Дата выхода
2 декабря 2010 Россия НеваФильм Emotion
2 декабря 2010 Беларусь
2 декабря 2010 Казахстан
26 мая 2010 США R
2 декабря 2010 Украина
Бюджет $500 000
Другие названия
Bon Jovi: The Circle Tour Live from New Jersey, BON JOVI ザ・サークル・ツアー　ライブ・フロム・ニュージャージー
Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
Отзывы о фильме

