История Дела, композитора-песенника, работающего на мистера Мега в Мега Мьюзик. Однажды, когда песня никак не удавалась Делу, к нему в кабинет ворвался босс и дал ему 47 минут, чтобы создать потрясающий хит — не меньше. В противном случае Дел потеряет и работу, и любовь (секретаршу босса).

В отчаянии, не имея идей и в надежде написать что-то необыкновенное, Дел пускается в путешествие, где встреченный на шоссе незнакомец приглашает его в волшебный городок Флуби Нуби — где все наоборот: работает обратная перспектива (и деревья, по мере приближения к ним, становятся меньше, а не больше), встреченная собака меняет размеры от маленькой до гигантской в зависимости от мотивчика, который ты ей напеваешь, и т. д.