Мотивчик

, 1992
The Tune
США / мюзикл, анимация, комедия / 18+
О фильме

История Дела, композитора-песенника, работающего на мистера Мега в Мега Мьюзик. Однажды, когда песня никак не удавалась Делу, к нему в кабинет ворвался босс и дал ему 47 минут, чтобы создать потрясающий хит — не меньше. В противном случае Дел потеряет и работу, и любовь (секретаршу босса).

В отчаянии, не имея идей и в надежде написать что-то необыкновенное, Дел пускается в путешествие, где встреченный на шоссе незнакомец приглашает его в волшебный городок Флуби Нуби — где все наоборот: работает обратная перспектива (и деревья, по мере приближения к ним, становятся меньше, а не больше), встреченная собака меняет размеры от маленькой до гигантской в зависимости от мотивчика, который ты ей напеваешь, и т. д.

В ролях

Дэниэл Нэйден
Маурин МакЭлхерон
Марти Нельсон
Эмили Биндигер
Крис Хоффман
Режиссер Билл Плимптон
Сценарист Билл Плимптон, Маурин МакЭлхерон, P.C. Vey
Композитор Маурин МакЭлхерон
Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 4 сентября 1992
18 ноября 2010 Россия
18 ноября 2010 Беларусь
18 ноября 2010 Казахстан
4 сентября 1992 США
18 ноября 2010 Украина
Бюджет $175 000
Сборы в мире $17 794
Производство October Films
Другие названия
The Tune, A Melodia de Plympton, Hitti, I melodia, Melodia, Şarkı, Мотивчик, 动画片, 唔啱音, 旋律

Рейтинг мультфильма

6.5
6.9 IMDb
Цитаты

Del [первые слова; пробует петь] Моя любовь к тебе — это как старый ботинок? Нет. Как корова, что мычит? Тоже нет. Как какая-то непонятная жижа? Точно!

