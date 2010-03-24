Билл Каннингем Нью-Йорк, 2010

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о выходе в прокат О фильме Документальный фильм о 80-летнем фэшн-фотографе Билле Каннингэме. Развернуть 7.9 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9 Продолжительность 1 час 24 минуты Год выпуска 2010 Премьера в России 24 марта 2010 Премьера в мире 24 марта 2010 Возраст 18+ Режиссер Ричард Пресс В ролях Билл Каннингем Все актеры и съемочная группа 2 постера

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