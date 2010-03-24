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Билл Каннингем Нью-Йорк
Bill Cunningham New York
Билл Каннингем Нью-Йорк, 2010
2010 / США
7.9
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Жанр:
документальный
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О фильме
Документальный фильм о 80-летнем фэшн-фотографе Билле Каннингэме.
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7.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2010
Премьера в России
24 марта 2010
Премьера в мире
24 марта 2010
Возраст
18+
Режиссер
Ричард Пресс
В ролях
Билл Каннингем
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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