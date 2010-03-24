Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билл Каннингем Нью-Йорк Билл Каннингем Нью-Йорк
Киноафиша Фильмы Билл Каннингем Нью-Йорк
Bill Cunningham New York

Билл Каннингем Нью-Йорк, 2010

2010 / США
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Документальный фильм о 80-летнем фэшн-фотографе Билле Каннингэме.

7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 24 марта 2010
Премьера в мире 24 марта 2010
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Пресс
В ролях
Билл Каннингем
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Билл Каннингем Нью-Йорк 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши