Утро, 2010

Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума

Другие кусали локти: только одному советскому актеру удалось заработать 5500 рублей

Про этого актера говорили, что ему нужно идти на завод: в СССР стал главной звездой

В СССР этот мультфильм почти запретили: цензоры успокоились, когда убрали одного актера

Ржавчина на воротах и игрушки от поклонников: от вида заброшенного дома Шатунова мурашки по коже

Еле дышит после встречи: внучка Шукшиной заявилась в гости к Алибасову

Похитительница сердец: как выглядит американская внучка Малышевой

Этот знак восточного гороскопа легко прощает обиды, но помнить будет всегда

Тест: кем бы вы были в Голливуде?

Бездарно и нелепо: жену красавчика из «Татьяниного дня» призвали закрыть рот

«Не остался»: Николаев сделал признание об отъезде из России