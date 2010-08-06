Копы в глубоком запасе, 2010

П.К. Хайсмит и Кристофер Дэнсон – гордость всего города, легендарные копы, которые лихо расправляются с авторитетными преступниками. Их коллеги Аллен Гэмбл и Терри Хойтц – два неприметных клерка из полицейской бухгалтерии, неудачники и постоянные объекты шуток для сослуживцев. Однако когда случается непредвиденное, и Хайсмит с Дэнсоном погибают в результате несчастного случая, Гэмблу и Хойтцу предоставляется шанс доказать окрцщающим, что их сильно недооценивали.
Два незадачливых и заурядных сотрудника нью-йоркской полиции только и делают, что дни напролет просиживают штаны в офисе и занимаются бумажной волокитой в то время, как их отважные коллеги ловят преступников и решают вопросы. Но времена меняются, и «запасные» игроки решают доказать всем, что и они способны на подвиги.