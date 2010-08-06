Копы в глубоком запасе, 2010

Два незадачливых и заурядных сотрудника нью-йоркской полиции только и делают, что дни напролет просиживают штаны в офисе и занимаются бумажной волокитой в то время, как их отважные коллеги ловят преступников и решают вопросы. Но времена меняются, и «запасные» игроки решают доказать всем, что и они способны на подвиги.