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Копы в глубоком запасе Копы в глубоком запасе
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The Other Guys

Копы в глубоком запасе, 2010

2010 / США
7.4 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

П.К. Хайсмит и Кристофер Дэнсон – гордость всего города, легендарные копы, которые лихо расправляются с авторитетными преступниками. Их коллеги Аллен Гэмбл и Терри Хойтц – два неприметных клерка из полицейской бухгалтерии, неудачники и постоянные объекты шуток для сослуживцев. Однако когда случается непредвиденное, и Хайсмит с Дэнсоном погибают в результате несчастного случая, Гэмблу и Хойтцу предоставляется шанс доказать окрцщающим, что их сильно недооценивали.

  • При подготовке к съемкам Уилл Феррелл посещал полицейский участок и наблюдал за повседневной жизнью копов.
  • В сцене с баскетбольным матчем рядом с Алленом (Уилл Феррелл) можно заметить актрису Брук Шилдс, которая является женой сценариста картины Криса Хенчи.
  • Режиссер фильма Адам МакКей сыграл эпизодическую роль Грязного Майка, предводителя бомжей-извращенцев.
  • Роль П. К. Хайсмита (Сэмюэл Л. Джексон) изначально писалась под Майкла Чиклиса. Однако Чиклис, звезда криминального сериала “Щит”, не захотел возвращаться к роли копа и отказался от проекта.
  • Персонаж Майкла Китона назван в честь Джина Мауча, знаменитого спортивного менеджера бейсбольной команды California Angels.
  • В эпизоде прогулки Аллена и Терри по улицам Нью-Йорка босиком можно заметить нескольких человек, которые попали в кадр случайно и снимают актеров на камеры своих мобильных телефонов.
  • На постере фильма у Уолберга и Феррелла был один и тот же номер полицейского значка - 10712.

Два незадачливых и заурядных сотрудника нью-йоркской полиции только и делают, что дни напролет просиживают штаны в офисе и занимаются бумажной волокитой в то время, как их отважные коллеги ловят преступников и решают вопросы. Но времена меняются, и «запасные» игроки решают доказать всем, что и они способны на подвиги.

7.4 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 30 сентября 2010
Премьера в мире 6 августа 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Адам МакКей
Адам МакКей
В ролях
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Ева Мендес
Ева Мендес
Стив Куган
Стив Куган
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Копы в глубоком запасе

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Нормальный такой фильмец &#61514; И приколоться есть над чем, и сюжет динамичный. Комедия про американских копов – это интересно. И уже… Читать дальше…
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Ой, блин, заколебали ментовскими , точнее коповскими сказками. Уж, такие они хорошие, прехорошие. Уж, куда деваться?!!! Ну неужели не о чем больше… Читать дальше…
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65 голосов
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