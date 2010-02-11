Кассирша супермаркета Галина находит утешение от семейных неурядиц в любви к студенту и помогает ему выбраться из-под материнского гнета. Студент счастлив, но чтобы решить свои материальные проблемы, он выносит из магазина, когда Галина работает за кассой продукты. Разумеется, они попадаются… Галина берет вину на себя. Выйдя из тюрьмы, она ищет свидания. Любовники опять встречаются. Оказывается забытым прощение мужа, предательство студента, муки тюрьмы…
|11 февраля 2010
|Россия
|16+
|11 февраля 2010
|Казахстан
|11 февраля 2010
|Украина