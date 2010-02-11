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Киноафиша Фильмы Кипяток

Кипяток

Kipyatok 18+
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О фильме

Кассирша супермаркета Галина находит утешение от семейных неурядиц в любви к студенту и помогает ему выбраться из-под материнского гнета. Студент счастлив, но чтобы решить свои материальные проблемы, он выносит из магазина, когда Галина работает за кассой продукты. Разумеется, они попадаются… Галина берет вину на себя. Выйдя из тюрьмы, она ищет свидания. Любовники опять встречаются. Оказывается забытым прощение мужа, предательство студента, муки тюрьмы…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 11 февраля 2010
Дата выхода
11 февраля 2010 Россия 16+
11 февраля 2010 Казахстан
11 февраля 2010 Украина
Производство Новелла
Другие названия
Kipyatok, Кипяток
Режиссер
Татьяна Фирсова
В ролях
Сергей Лактюнькин
Светлана Лебедева
Александр Василевский
Константин Милованов
Константин Милованов
Ирина Сенотова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.4
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