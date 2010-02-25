Катька, 2009

Режиссер Гелена Тршештикова продолжает галерею своих документальных портретов, начатую фильмами «Марцела» и «Рене» еще одной необычной героиней — Катькой, наркоманкой с многолетним стажем. Рассказ о том, как в течение 14 лет Катька боролась с наркозависимостью, начинается в 1996 году в реабилитационном центре. Как и большинство своих сверстниц, Катька мечтает встретить хорошего парня и, возможно, когда-нибудь выйти замуж и завести семью. Но жизнь складывается иначе: наркотики, воровство, чтобы добыть денег на очередную дозу, проституция и физическое, психологическое, моральное разложение… Гелена Тршештикова возвращается к Катьке весной 2007 года. У Катьки теперь новая жизнь и новый друг, и самое главное — она ждет ребенка. Но кое-что осталось по-прежнему: она все еще принимает наркотики. Картина Тршештиковой прослеживает последнюю попытку Катьки распрощаться с прошлым и начать новую жизнь ради будущего ее ребенка. Приз за лучший документальный чешский фильм на Кинофестивале в Пльзени.