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Катька
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Katka

Катька, 2009

2009 / Чехия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Режиссер Гелена Тршештикова продолжает галерею своих документальных портретов, начатую фильмами «Марцела» и «Рене» еще одной необычной героиней — Катькой, наркоманкой с многолетним стажем. Рассказ о том, как в течение 14 лет Катька боролась с наркозависимостью, начинается в 1996 году в реабилитационном центре. Как и большинство своих сверстниц, Катька мечтает встретить хорошего парня и, возможно, когда-нибудь выйти замуж и завести семью. Но жизнь складывается иначе: наркотики, воровство, чтобы добыть денег на очередную дозу, проституция и физическое, психологическое, моральное разложение… Гелена Тршештикова возвращается к Катьке весной 2007 года. У Катьки теперь новая жизнь и новый друг, и самое главное — она ждет ребенка. Но кое-что осталось по-прежнему: она все еще принимает наркотики. Картина Тршештиковой прослеживает последнюю попытку Катьки распрощаться с прошлым и начать новую жизнь ради будущего ее ребенка. Приз за лучший документальный чешский фильм на Кинофестивале в Пльзени.

На протяжении 14 лет Хелена Тржештикова следовала повсюду за Катькой — героиновой наркоманкой, тщетно пытающейся слезть с иглы. Мы знакомимся с 19-летней Катькой, еще верящей, что завязать с веществами ничего не стоит, мечтающей встретить хорошего парня, завести семью. Но годы идут, и жизнь Катьки постепенно превращается в кошмар, в котором все реже случаются короткие вспышки надежды.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 25 февраля 2010
Премьера в мире 25 февраля 2010
Возраст 16+
Режиссер
Гелена Тржештикова
В ролях
Гелена Тржештикова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Катька 1 постер
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