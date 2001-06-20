Спасаясь от репрессий венгерских властей в разгар «холодной войны», молодые супруги Маргит и Петер вынуждены бежать в США, оставив на родине свою маленькую дочь Сюзанну. Через несколько лет семью ждет драматическое воссоединение. Сюзанна приезжает в Америку — в страну, которую она не знает, к родителям, которых она не помнит… Девочке и ее матери предстоит пережить немало сложных ситуаций и тревожных минут, чтобы, понять и полюбить друг друга…