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Постер фильма Американская рапсодия
Постер фильма Американская рапсодия
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Американская рапсодия

Американская рапсодия

An American Rhapsody 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Спасаясь от репрессий венгерских властей в разгар «холодной войны», молодые супруги Маргит и Петер вынуждены бежать в США, оставив на родине свою маленькую дочь Сюзанну. Через несколько лет семью ждет драматическое воссоединение. Сюзанна приезжает в Америку — в страну, которую она не знает, к родителям, которых она не помнит… Девочке и ее матери предстоит пережить немало сложных ситуаций и тревожных минут, чтобы, понять и полюбить друг друга…

Страна США / Венгрия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 20 июня 2001
Дата выхода
17 июня 2010 Россия 12+
28 февраля 2002 Венгрия 16
17 июня 2010 Казахстан
24 августа 2001 Канада
22 июня 2001 США
17 июня 2010 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $970 676
Производство Fireworks Pictures, Seven Arts Productions
Другие названия
An American Rhapsody, Uma Rapsódia Americana, Ameerika rapsoodia, American Rhapsody, Amerikai rapszódia, Amerikan Rapsodi, Amerykańska rapsodia, Ein amerikanischer Traum, In fuga per la libertà, La pesadilla de Susi, Min amerikanske familie, Rapsodia americana, Rhapsodie américaine, Американска рапсодия, Американская рапсодия, Американська рапсодія, アメリカン・ラプソディー
Режиссер
Ева Гардош
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Настасья Кински
Настасья Кински
Раффаелла Баншаги
Тони Голдуин
Тони Голдуин
Аньес Банфалви
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
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