Спасаясь от репрессий венгерских властей в разгар «холодной войны», молодые супруги Маргит и Петер вынуждены бежать в США, оставив на родине свою маленькую дочь Сюзанну. Через несколько лет семью ждет драматическое воссоединение. Сюзанна приезжает в Америку — в страну, которую она не знает, к родителям, которых она не помнит… Девочке и ее матери предстоит пережить немало сложных ситуаций и тревожных минут, чтобы, понять и полюбить друг друга…
|17 июня 2010
|Россия
|12+
|28 февраля 2002
|Венгрия
|16
|17 июня 2010
|Казахстан
|24 августа 2001
|Канада
|22 июня 2001
|США
|17 июня 2010
|Украина