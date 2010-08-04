Шаг вперед 3, 2010

Это первый фильм франшизы, снятый в формате 3D.

Это второй фильм в истории с применением объемного звука в формате 7.1. Первым стал «История игрушек: Большой побег» (2010).

В этой части истории не появляются город Балтимор, Мэрилендская школа искусств и Тайлер Гейдж (Ченнинг Татум).

За первый уик-энд в прокате лента собрала всего 15,8 млн долларов — сборы получились ниже, чем у предыдущих частей. Но международные сборы составили 159 млн — и это больше, чем у них.

Исполнители главных ролей Элисон Рэй Стоунер (Камилла) и Адам Севани (Роберт Александр III по прозвищу «Лось») до съемок в «Шаге вперед» уже успели поработать вместе: снимались в рекламных роликах JC Penney, клипах Мисси Эллиот и собственном миксе Адама на YouTube — он называется «Триллер». Элисон впервые танцевала хип-хоп на экране в клипе Мисси Эллиот Gossip Folks.

Камилла появляется еще в первой части — она младшая сестра Тайлера Гейджа, поедающая хлопья «Капитан Кранч».

Адам Севани называет своим любимым танцевальным номером в фильме, исполненный в паре с Элисон Стоунер номер Фреда Астера. Любопытно, что до работы над этой ролью молодой актер не интересовался Фредом Астером, «потому что фильмы с ним старые», но в процессе съемок нашел старые кассеты своего отца и теперь считает Астера отличным танцором и признает, что эта личность его вдохновляет.

Для сцены с поцелуем главных героев понадобилось несколько дублей — Адам, воспринимающий Элисон как младшую сестру, все время «кололся»: начинал смеяться и не мог остановиться.

Севани испытывал сложности с режиссером из-за поступка своего персонажа Лося — сам он никогда бы не поступил так с девушкой!

Сцена с танцем на нью-йоркской улице оказалась столь сложной, что для этого трехминутного кусочка понадобилось 20 попыток снять его целиком, без монтажа. Севани вспоминает маленький магнитофон, не позволявший нормально слышать музыку — и ребята сбивались с ритма. Стоунер бодалась с такси: от нее требовалось точно следовать за партнером в машину. При малейшей неточности она ударялась головой о дверь такси и падала, выходя из него. По словам Севани, из-под контроля выходили даже «крышки от мусорных баков». Все должно было получаться синхронно, и пара бегала туда-сюда, но при этом отчаянно веселилась!

Дэнс-баттл, происходивший в китайском квартале Нью-Йорка, по воле режиссера Джона Чу снимался с «участием» воды. Технически это было нелегко — камеры намокали, и линзы в них иногда лопались. Сам Джон утверждает, что актеры промокли и мерзли, было ощущение, что вода бьет прямо в глаза. Севани вспоминает, что ему мешала намокшая и отяжелевшая одежда — она мешала танцевальным движениям. Рик Маламбри, исполнивший роль Люка, сохранил об этой сцене лучшие воспоминания — по его мнению, танцы с водой были «супер». Одновременно на мокром ковре выплясывали 25 человек.

Когда Рик впервые увидел отснятый материал, он подумал о себе как о великом танцоре. Поднял самооценку!