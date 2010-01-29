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Однажды в Риме Однажды в Риме
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When in Rome

Однажды в Риме, 2010

2010 / США
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22 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Красавица и умница Бет, несмотря на свои очевидные достоинства, несчастна в любви. Порой ей кажется, что на свете нет ни одного мужчины, с которым она могла бы связать свою судьбу. Младшей сестренке Бет повезло куда больше - она выходит замуж и собирается отпраздновать это событие в Риме. Оказавшись в вечном городе, героиня натыкается на “фонтан любви” и прихватывает с собой оттуда несколько монеток. Она даже не подозревает, что бывшие владельцы этих монет действительно отправились в Нью-Йорк следом за ней. Теперь у Бет четверо поклонников разных возрастов и профессий. Впрочем, есть еще и пятый - ее коллега Ник. Парень уже давно без памяти влюблен в Бет. Чему же в итоге отдаст предпочтение героиня - магии или истинному чувству?

  • Роль одного из поклонников Бет исполнил Дэкс Шепард - на тот момент жених Кристен Белл, а впоследствии законный муж.
  • По сюжету Бет старше Ника на два года. В реальности актриса Кристен Белл моложе своего коллеги Джоша Дюамеля на семь с половиной лет.
  • Сцены в нью-йоркском музее Гуггенхайма, где работает главная героиня, проходили во время выставки Цай Го-Цяна под названием I Want to Believe (“Я хочу верить”). 
  • Джон Хидер (Лэнс) и Эфрен Рамирез, исполнивший в фильме эпизодическую роль, ранее снимались в комедии “Наполеон Динамит” 2004 года.

Разочарованная в любви американка приезжает в Рим на свадьбу сестры, и берет себе на память несколько монеток из фонтана на площади. Но фонтан оказывается магическим, и теперь мужчины, бросившие туда эти монетки «на удачу в любви», начинают преследовать злосчастную туристку даже за океаном, желая объясниться в нежных чувствах.

7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 11 февраля 2010
Премьера онлайн 20 августа 2021
Премьера в мире 29 января 2010
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Марк Стивен Джонсон
В ролях
Кристен Белл
Кристен Белл
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
И в жизни, и в кино: ТОП 6 звездных пар, которые снимались вместе 19 марта на российские экраны должен был выйти сиквел картины «Тихое место», но в связи с эпидемией коронавируса был перенесен на неопределенную дату. Режиссером фильма стал Джон Красински, а главную роль сыграла его супруга Эмили Блант, и это уже вторая совместная работа пары. Голливуд знает немало примеров успешных работ, в которых отношения и чувства на экране оказались намного реальнее, чем было задумано в сценарии.
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13 марта 2020 11:51
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