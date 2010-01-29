Однажды в Риме, 2010

Красавица и умница Бет, несмотря на свои очевидные достоинства, несчастна в любви. Порой ей кажется, что на свете нет ни одного мужчины, с которым она могла бы связать свою судьбу. Младшей сестренке Бет повезло куда больше - она выходит замуж и собирается отпраздновать это событие в Риме. Оказавшись в вечном городе, героиня натыкается на “фонтан любви” и прихватывает с собой оттуда несколько монеток. Она даже не подозревает, что бывшие владельцы этих монет действительно отправились в Нью-Йорк следом за ней. Теперь у Бет четверо поклонников разных возрастов и профессий. Впрочем, есть еще и пятый - ее коллега Ник. Парень уже давно без памяти влюблен в Бет. Чему же в итоге отдаст предпочтение героиня - магии или истинному чувству?