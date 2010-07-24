Последнее изгнание дьявола, 2010

Преподобному Коттону Маркусу, священнику Церкви Полного Евангелия в четвертом поколении, приходится бороться с недостатком Веры в собственной душе. Его отец, дед и прадед изгоняли бесов из одержимых десятки лет. Он и сам когда-то сделал себе на этом имя и сегодня широко известен как экзорцист, практикующий вот уже на протяжении четверти века. Его окружают преданные почитатели, верящие в его дар. Только сам он давно не верит в божественную сущность осуществляемых им ритуалов. Ему известно: люди верят в то, во что им нужно, и демоны – у каждого свои. Отдав работе 25 лет жизни, Коттон помог многим заблудшим душам избавиться от одержимости и думает, что повидал на поприще изгнания дьявола все. Но однажды приходит пора рассеять мистический туман и приподнять завесу тайны. Чтобы очистить совесть, преподобный Маркус решает раскрыть группе документалистов секреты обряда экзорцизма.

Камера скрупулезно фиксирует все детали причудливого ритуала. Но вскоре сеанс разоблачения обряда изгнания беса оборачивается настоящим кошмаром. Становится ясно: на сей раз привычные трюки преподобному Маркусу не помогут. Для того, чтобы одержать последнюю победу над нечистой силой, священнику придется совершить невозможное. Ведь теперь ему действительно противостоит настоящее Зло…