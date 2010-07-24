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Последнее изгнание дьявола Последнее изгнание дьявола
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The Last Exorcism

Последнее изгнание дьявола, 2010

2010 / США
6.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Батон-Руж, Луизиана. Преподобный Коттон Маркус живет с женой и сыном-инвалидом. Маркус много лет занимается экзорцизмом, но после известия о трагической гибели мальчика-аутиста во время подобного “изгнания демонов” вера священника подвергается серьезному испытанию. Дабы разоблачить обряд, герой решает вместе с режиссером Райзеном Ирисом и оператором Дэниэлом Московицем снять документальный фильм. Вместе команда отправляется в дом Луиса Свитцера, убежденного, что его шестнадцатилетняя дочь Нелл одержима дьяволом.

  • Когда режиссер фильма Даниэль Штамм узнал, что Эшли Белл (Нелл) обладает феноменальной гибкостью, он специально переработал сцену второго экзорцизма, чтобы актриса смогла продемонстрировать свои необычные возможности в кадре.
  • Для подготовки к роли Эшли Белл потратила более месяца на исследование маний и других психических расстройств.
  • Сцена, в которой Нелл дают пару красных ботинок Doc Marten, пришлось включить в сценарий из-за того, что страховая компания отказалась покрывать издержки эпизодов, в которых актриса играла босиком.
  • В первые же выходные после премьеры фильм окупил свой бюджет в десятикратном размере.
  • Написание сценария к фильму заняло около трех лет.
  • Создатели фильма отчасти вдохновлялись оскароносным документальным фильмом “Марджо” (1972) о бывшем евангелисте и “религиозном бизнесмене” Марджо Гортнере.

Преподобному Коттону Маркусу, священнику Церкви Полного Евангелия в четвертом поколении, приходится бороться с недостатком Веры в собственной душе. Его отец, дед и прадед изгоняли бесов из одержимых десятки лет. Он и сам когда-то сделал себе на этом имя и сегодня широко известен как экзорцист, практикующий вот уже на протяжении четверти века. Его окружают преданные почитатели, верящие в его дар. Только сам он давно не верит в божественную сущность осуществляемых им ритуалов. Ему известно: люди верят в то, во что им нужно, и демоны – у каждого свои. Отдав работе 25 лет жизни, Коттон помог многим заблудшим душам избавиться от одержимости и думает, что повидал на поприще изгнания дьявола все. Но однажды приходит пора рассеять мистический туман и приподнять завесу тайны. Чтобы очистить совесть, преподобный Маркус решает раскрыть группе документалистов секреты обряда экзорцизма.

Камера скрупулезно фиксирует все детали причудливого ритуала. Но вскоре сеанс разоблачения обряда изгнания беса оборачивается настоящим кошмаром. Становится ясно: на сей раз привычные трюки преподобному Маркусу не помогут. Для того, чтобы одержать последнюю победу над нечистой силой, священнику придется совершить невозможное. Ведь теперь ему действительно противостоит настоящее Зло…

6.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 сентября 2010
Премьера в мире 24 июля 2010
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Даниэль Штамм
Даниэль Штамм
В ролях
Патрик Фабиан
Патрик Фабиан
Эшли Белл
Эшли Белл
Ирис Бар
Ирис Бар
Луис Хертэм
Луис Хертэм
Тони Бентли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последнее изгнание дьявола 2 постера
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Дьявол в последнее время (хочется сказать: в последние времена) изрядно балует нас своим вниманием, а мы, соответственно, балуем его (мы, правда, всегда это делаем – на том и держится многотысячелетняя история человечества). За «Последним изгнанием дьявола» грядет сначала «Цветок дьявола», а затем и просто «Дьявол» – уже без всяких околичностей и обиняков. Столь жгучий интерес художественной прослойки к князю тьмы обусловлен известным принципом…
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