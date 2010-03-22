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Постер фильма Зачем мы женимся снова?
5.9
Зачем мы женимся снова? - Тизер
Киноафиша Фильмы Зачем мы женимся снова?
5.9

Зачем мы женимся снова?

, 2010
Why Did I Get Married Too
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Зачем мы женимся снова?
5.9
Зачем мы женимся снова? - Тизер
Зачем мы женимся снова?  Тизер

О фильме

Четрые пары решили вместе отправиться на отдых, чтобы пообщаться и пронализировать свои браки.

В ролях

Джанет Джексон
Джанет Джексон
Patricia
Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Marcus
Тайлер Перри
Тайлер Перри
Terry
Таша Смит
Таша Смит
Angela
Джилл Скотт
Sheila
Шарон Лил
Шарон Лил
Dianne
Мэлик Йоба
Мэлик Йоба
Gavin
Ричард Т. Джонс
Ричард Т. Джонс
Mike
Lamman Rucker
Troy
Луис Госсет мл.
Луис Госсет мл.
Porter
Режиссер Тайлер Перри
Сценарист Тайлер Перри
Композитор Аарон Зигман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 3 сентября 2010
Премьера в мире 22 марта 2010
Дата выхода
22 марта 2010 Россия 16+
22 марта 2010 Казахстан
2 апреля 2010 США
22 марта 2010 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $60 673 972
Производство Georgia Department of Economic Development, Lionsgate, The Tyler Perry Company
Другие названия
Why Did I Get Married Too?, ¿Por qué me casé también?, ¿Por qué me casé yo también?, Auch Liebe macht mal Ferien 2, Ego giati panteftika?, Lấy Vợ Làm Chi? 2, Małżeństwa i ich przekleństwa 2, Por Que Eu Me Casei Também?, Porque é Que Me Casei Também?, Pourquoi je me suis marié aussi?, Tyler Perry's Why Did I Get Married Too?, Why Did I Get Married 2, Why Did I Get Married Too, Зачем мы женимся снова?, 我為什麼結婚2, 理想の夫婦のつくり方, 結婚真好？2, Por Que Eu Me Casei Também

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Зачем мы женимся снова? - Тизер
Зачем мы женимся снова? Тизер
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