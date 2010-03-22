ПроизводствоGeorgia Department of Economic Development, Lionsgate, The Tyler Perry Company
Другие названия
Why Did I Get Married Too?, ¿Por qué me casé también?, ¿Por qué me casé yo también?, Auch Liebe macht mal Ferien 2, Ego giati panteftika?, Lấy Vợ Làm Chi? 2, Małżeństwa i ich przekleństwa 2, Por Que Eu Me Casei Também?, Porque é Que Me Casei Também?, Pourquoi je me suis marié aussi?, Tyler Perry's Why Did I Get Married Too?, Why Did I Get Married 2, Why Did I Get Married Too, Зачем мы женимся снова?, 我為什麼結婚2, 理想の夫婦のつくり方, 結婚真好？2, Por Que Eu Me Casei Também