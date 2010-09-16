Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Гадкий утенок
Гадкий утенок, 2010
2010 / Россия
Трейлер
6.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Жанр:
анимация
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть
О фильме
по мотивам сказки Г.Х.Андерсена
Развернуть
Веселая и умная сказка о том, что мечты сбываются.
Развернуть
6.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2010
Премьера в России
16 сентября 2010
Премьера в мире
16 сентября 2010
Возраст
0+
Прокатчик
Аргумент Кино
Режиссер
Гарри Бардин
В ролях
Армен Джигарханян
Константин Райкин
Владимир Спиваков
Анна Фроловцева
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в
подборках
Фильмы про животных
Фильмы про детей
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Гадкий утенок смотреть онлайн
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
13
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР