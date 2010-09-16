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Гадкий утенок Гадкий утенок
Киноафиша Фильмы Гадкий утенок

Гадкий утенок, 2010

2010 / Россия
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть О фильме

по мотивам сказки Г.Х.Андерсена

Веселая и умная сказка о том, что мечты сбываются.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 16 сентября 2010
Премьера в мире 16 сентября 2010
Возраст 0+
Прокатчик Аргумент Кино
Режиссер
Гарри Бардин
Гарри Бардин
В ролях
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Константин Райкин
Владимир Спиваков
Анна Фроловцева
Анна Фроловцева
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Гадкий утенок 1 постер
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Гадкий утенок
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