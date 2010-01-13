Дьявол, 2010

«Дьявол» — первая часть трилогии «Хроники Найта» («The Night Chronicles»), сборника мистических рассказов от мастера ужасов М. Найта Шьямалана («Шестое чувство», «Знаки»). Шьямалан признается, что трилогия «Хроники Найта» основана на его собственном опыте.

«Я стремился подражать рассказам Агаты Кристи, — говорит он. — Мне хотелось, чтобы зрители увидели истории, которые касаются какого-то периода моей жизни, или того, во что я верю. «Хроники Найта» дали мне эту возможность».

Режиссер Даудл объясняет: «Декорация лифта была мобильной. Во время съемок мы передвигали левую стену, затем правую. Мы могли забраться в него через потолок и подняться на крышу. Зеркала двигались, поэтому удавалось избежать попадания в кадр или войти в него при необходимости. Это была большая сборная декорация».

Дрю Даудл рассказывает, как создавалось пространство, вызвавшее панику у героев фильма: «Было важно показать, как по ходу сюжета у пассажиров лифта развивается клаустрофобия. Нам был нужен очень маленький лифт. В то же время мы не могли отходить от реальности, поэтому он был построен в соответствии с размерами персонажей. Например, в критический момент фильма механику удается сдвинуть панель на потолке. Высота лифта была такой, чтобы он смог дотянуться и сделать это. В другой сцене продавец лежит на полу. Он умещается, касаясь стен головой и ногами»

Вдохновением для создания фильма послужила сказка «Встреча с дьяволом», в которой дьявол бродит по земле в человеческом обличье, мучая живых и заманивая их в ад. В фильме эта сказка также упоминается. Кроме того, М. Найт Шьямалан признавал, что основная структура истории была позаимствована у Агаты Кристи. В ее романе 1939 года «Десять негритят», как и в «Дьяволе», группа людей с преступным прошлым оказывается в ловушке в изолированном месте и начинает умирать один за другим.

Это первый фильм в трилогии «Ночные хроники», которая демонстрирует события, имеющие сверхъестественный характер, в современном городском обществе.

В октябре 2008 года М. Найт Шьямалан и Media Rights Capital объявили, что «Дьявол» будет сниматься с братьями Даудл в качестве режиссеров и Брайаном Нельсоном в качестве сценариста. Съемки фильма начались 26 октября 2009 года в Торонто. Несколько месяцев спустя для фильма были проведены дополнительные съемки в Лос-Анджелесе и Филадельфии.

Джо Кобдену, исполнившему роль Дуайта, пришлось тренироваться четыре месяца, чтобы подготовиться к своей роли. Он сказал, что подготовка к одной из сцен с его участием, съемка которой заняла четыре дня, была самой сложной сценой для съемок, за исключением начальной и закрывающей.

Доставучая мелодия, постоянно повторяющаяся в лифте, называется «Не сиди под яблоней».

Знак на грузовике, на который человек садится после прыжка с небоскреба, гласит: «Вефильская хлебная компания». Вефиль считается святым местом, в Библии это было одно из первых мест, где еврейскому народу явился Бог. Сам небоскреб при этом называется Вифлеем Пайк, расположен он на улице Саранчи, а рядом находится сервисная станция Троицы. Номер здания 333 также может оказаться отсылкой к числу зверя 666, упоминаемому в Библии.

Все пять персонажей, попадающих в лифт, имеют одну вещь красного цвета: сумка Механика, волосы Пожилой женщины, ногти Молодой женщины, знаки отличия на униформе Охранника и галстук Торгового агента.

Действие фильма происходит в Филадельфии. Это любимое место для съемок продюсера фильма М. Найта Шьямалана.

В финальных титрах никого из людей, оказавшихся в лифте, не называют по имени, вместо этого представляя только их профессии или то, что они собой представляют, например «Пожилая женщина».

Создатели решили не устраивать пресс-показа фильма для критиков, чтобы избежать распространения неожиданных сюжетных поворотов.

Премьера фильма состоялась 17 сентября 2010 года. В первые же выходные после выхода в прокат в США фильм смог вернуть весь свой производственный бюджет, а всего собрал в международном прокате более 60 миллионов долларов (при бюджете в 10 миллионов).