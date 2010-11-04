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Постер фильма Земля людей
Постер фильма Земля людей
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Земля людей

Земля людей

Zemlya lyudey 18+
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Причины посмотреть

О фильме

По повести Сергея Говорухина "Мутный материк" при участии Маргариты Смирновой

Главный герой – талантливый писатель Алексей Комаров возвращается в Москву после трех лет работы на Севере водителем вездехода. По пути он встречает Тамару, такую же несостоявшуюся в этой жизни и такую же одинокую, как он сам. Но в столичном мире умами правят власть и деньги, искренность и порядочность не в цене, как и настоящая, талантливая литература. Продюсеры готовы снимать фильм по сценарию Алексея и даже готовы снимать Тамару в главной роли, при условии, что Алексей поменяет сценарий в угоду сегодняшнего легковесного ощущения жизни, сделает его проще, доступнее - ведь современной публике не нужны проблемы, все хотят улыбаться и ни о чем не задумываться… Казалось бы, чего проще – измени сценарий, и будут деньги и призвание, но оказывается - это равносильно тому, что изменить себе…

Земля людей - трейлер без цензуры
Земля людей  трейлер без цензуры
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 4 ноября 2010
Дата выхода
4 ноября 2010 Россия СаундМФ
20 октября 2011 Беларусь
20 октября 2011 Казахстан
20 октября 2011 Украина
Производство ООО "Послесловие"
Другие названия
Zemlya lyudey, Ziemia ludzi, Земля людей
Режиссер
Сергей Говорухин
В ролях
Александр Скотников
Анна Тараторкина
Анна Тараторкина
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Сергей Шнырев
Сергей Шнырев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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