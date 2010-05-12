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Робин Гуд Робин Гуд
Киноафиша Фильмы Робин Гуд
Robin Hood

Робин Гуд, 2010

2010 / США
7.9 Оцените
104 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

До того, как стать легендарным благородным разбойником, Робин Гуд носил имя “Робин Лонгстрайд” и числился в войсках Ричарда Львиное Сердце. Во время военного похода во Францию король погибает от вражеской стрелы, и несколько верных рыцарей отправляются в родные земли, чтобы предать тело покойного правителя земле. В дороге на них нападает отряд неприятелей. Смертельно раненый в схватке рыцарь Роберт Локсли просит простого лучника Робина отправиться под его именем в Ноттингем, чтобы известить семейство о гибели наследника. Между тем в Англии на трон восходит новый король Иоанн - и тут же поднимает налоги. Отец Роберта Локсли просит прибывшего Робина выдать себя за убитого сына - иначе родовое поместье достанется жадному и мстительному монарху… 
 

  • Роль менестреля Алана-а-Дэйла исполнил солист канадской группы Great Big Sea Алан Дойл. 
  • “Робин Гуд” - пятый по счету фильм, над которым Ридли Скотт работал в качестве режиссера и продюсера, а Рассел Кроу - в качестве продюсера и актера. Их предыдущие проекты - “Гладиатор” (2000), “Хороший год” (2006), “Гангстер” (2007), “Совокупность лжи” (2008). 
  • В касте фильма три обладателя премии “Оскар” - Рассел Кроу, Уильям Хёрт и Кейт Бланшетт, - а также номинант на на самую престижную кинематографическую награду Макс фон Сюдов.

После смерти короля Ричарда Робин Гуд возвращается в Ноттингем, где бесчинствует алчный шериф. В надежде избавить город от кровожадного правителя и завоевать сердце Девы Мэрион, он собирает шайку разбойников, которая становится грозой местных богачей и защитой для бедняков. У него далеко идущие планы. Понимая, что власть слаба, Робин Гуд вместе с товарищами стремится предотвратить кровавую междоусобицу и вернуть Англии былое величие...

7.9 Оцените
104 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 12 мая 2010
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 12 мая 2010
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Марк Стронг
Марк Стронг
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Ридли Скотт продолжает писать альтернативную историю, творчески перерабатывая Античность и Средневековье в нужном идеологическом ключе. Ключ сей есть либерализм/демократия/гуманизм, и, по мнению Скотта, это форменный и фирменный ключ от всех дверей: римских, лондонских, ноттингемских – и даже дверей в Царство Небесное, если верить одноименному фильму. Теперь маститый британец взялся за Робина Гуда, выудив его из мифологической провинциальной глуши и поместив в эпицентр большой европейской…
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disturatro 23 февраля 2023, 18:36
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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