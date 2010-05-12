Робин Гуд, 2010

До того, как стать легендарным благородным разбойником, Робин Гуд носил имя “Робин Лонгстрайд” и числился в войсках Ричарда Львиное Сердце. Во время военного похода во Францию король погибает от вражеской стрелы, и несколько верных рыцарей отправляются в родные земли, чтобы предать тело покойного правителя земле. В дороге на них нападает отряд неприятелей. Смертельно раненый в схватке рыцарь Роберт Локсли просит простого лучника Робина отправиться под его именем в Ноттингем, чтобы известить семейство о гибели наследника. Между тем в Англии на трон восходит новый король Иоанн - и тут же поднимает налоги. Отец Роберта Локсли просит прибывшего Робина выдать себя за убитого сына - иначе родовое поместье достанется жадному и мстительному монарху…

