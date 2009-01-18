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Обитель зла 4: Жизнь после смерти Обитель зла 4: Жизнь после смерти
Киноафиша Фильмы Обитель зла 4: Жизнь после смерти
Resident Evil: Afterlife

Обитель зла 4: Жизнь после смерти, 2010

2010 / Германия / США / Великобритания
7.3 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Чтобы положить конец всем ужасам, царящим на охваченной зомби-эпидемией планете, Элис нужно уничтожить корпорацию “Амбрелла”, добравшись до ее главы, Альберта Вескера. Но Вескеру служит целая армия наемников, а благодаря успехам в экспериментах с вирусом, ему удается создавать новых, все более опасных монстров. Ситуация становится практически безвыходной, когда Вескеру удается ввести в организм Элис препарат, нейтрализующий Т-вирус и делающий Элис обычным человеком... 

  • Фильм снят по мотивам серии компьютерных игр “Resident Evil”. 
  • Вентворт Миллер отметил, что его персонаж Крис Редфилд похож на сыгранного им персонажа из фильма “Побег” Майкла Скофилда: в обоих случаях герой находится в тюрьме, а одной из его первых реплик была фраза “Я знаю выход отсюда”. 
  • Фильм планировалось снимать на одной из крупнейших студий Торонто, но за день до начала съемок она сгорела.
  • Клэр Рэдфилд носит красный жилет, такой же, как и героиня компьютерной игры. 
  • Увидев кадры из фильма Джеймса Кэмерона “Аватар”, Пол Андерсон загорелся идеей снять этот фильм в 3D. Он и его команда потратили две недели на подготовку к съемкам, изучая, как правильно использовать 3D-камеры.
  • В первой сцене показано начало заражения Т-вирусом в Японии. Это происходит за пять лет до начала основного сюжета фильма. 
     

Продолжение грандиозной эпопеи о том, как Земля стремительно превращается в зомбилэнд.

Несокрушимая и крайне устойчивая к вирусам и апокалипсисам Эллис отчаянно разыскивает тех, кому удалось уцелеть после нашествия смертоносных клонов. Ее миссия – переправить выживших людей в безопасное место. Но вскоре она понимает, что такого места уже не существует.

7.3 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 сентября 2010
Премьера в мире 18 января 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Пол Андерсон
Пол Андерсон
В ролях
Милла Йовович
Милла Йовович
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер
Али Лартер
Али Лартер
Ким Коутс
Ким Коутс
Шоун Робертс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
WickedLedy 2 апреля 2015, 12:51
Видела фильм в IMAX 3D, в восторге, по-моему, в другом виде и не стоит смотреть. Тронул за душу оптимизм создателей фильма: оказывается, верят,… Читать дальше…
Catherine 2 апреля 2015, 12:51
Начитавшись отзывов, я ни на что хорошее не рассчитывала и пошла просто потому, что в этот день ничего лучше не шло. Но, надо сказать, не все так… Читать дальше…
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саундтрек фильма Обитель зла 4: Жизнь после смерти
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Слухи: по культовой игре GTA V снимут фильм Возможно, он появится на экранах до выхода GTA VI.
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25 сентября 2020 14:08
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