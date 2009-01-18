Обитель зла 4: Жизнь после смерти, 2010

Чтобы положить конец всем ужасам, царящим на охваченной зомби-эпидемией планете, Элис нужно уничтожить корпорацию “Амбрелла”, добравшись до ее главы, Альберта Вескера. Но Вескеру служит целая армия наемников, а благодаря успехам в экспериментах с вирусом, ему удается создавать новых, все более опасных монстров. Ситуация становится практически безвыходной, когда Вескеру удается ввести в организм Элис препарат, нейтрализующий Т-вирус и делающий Элис обычным человеком...
Продолжение грандиозной эпопеи о том, как Земля стремительно превращается в зомбилэнд.
Несокрушимая и крайне устойчивая к вирусам и апокалипсисам Эллис отчаянно разыскивает тех, кому удалось уцелеть после нашествия смертоносных клонов. Ее миссия – переправить выживших людей в безопасное место. Но вскоре она понимает, что такого места уже не существует.