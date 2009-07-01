Оповещения от Киноафиши
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Ограбление века

Ограбление века

Holy Water 18+
О фильме

Однажды в английской глубинке местный почтальон уговорил своих приятелей украсть грузовик виагры и затем продать его в Амстердаме на черном рынке. Сказано-сделано. После подготовки ограбление прошло без сучка и задоринки. Правда оказалось, что бочки с таблетками оборудованы радиомаяками, и теперь по следу горе-воришек идет служба безопасности фармацевтической компании.

Ограбление века - трейлер
Ограбление века  трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 5 февраля 2010
Премьера в мире 1 июля 2009
Дата выхода
5 февраля 2010 Россия 18+
1 июля 2009 Великобритания
18 марта 2010 Греция
5 февраля 2010 Казахстан
5 февраля 2010 Украина
MPAA R
Сборы в мире $148 498
Производство Centurion, Feature Productions
Другие названия
Holy Water, Hard Times, Ab e Moghaddas, Agiasmos, Święta woda, Tiempos duros, Waters Rising, Αγιασμός, Ограбление века
Режиссер
Том Рив
В ролях
Джон Линч
Джон Линч
Корнелиус Кларк
Лохлэйнн О’Меарайн
Киэн Бэрри
Киэн Бэрри
Линда Хэмилтон
Линда Хэмилтон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы про ограбления, аферы и воров Фильмы про ограбления, аферы и воров

Рейтинг фильма

5.9
15 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Цитаты
Podger Byrnes Американские сотрудники спецназа, ты бы видел этого здоровяка с ними. Боже! Большой чернокожий парень вырубил огромного нюхача и размахивал им прямо передо мной.
Donal O'Connell Ага! Ну, в тюрьме такого ещё много увидишь!
Ограбление века - трейлер
Ограбление века Трейлер
Кадры из фильма
