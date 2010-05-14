С этим фильмом в составе отважной команды вы перенесетесь на 200 млн. лет назад, в невероятный мир далеких времен. Впервые вы отправляетесь в незабываемое и опасное путешествие на встречу с повелителями океана знаменитого Юрского периода – гигантскими морскими динозаврами.

Вас ждут поразительные открытия о жизни древней и современной фауны, и невероятная красота подводных ландшафтов, от которых захватывает дух. Удивляйтесь, испытайте страх и восторг от встречи с великим прошлым нашей планеты.

В совершенном стереоскопическом 3D изображении вы получите всю экзотику доисторической эпохи в полной реальности до мельчайших деталей. Мы подарим вам новый мир, о существовании которого вы даже не подозревали…