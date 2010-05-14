Отзывы о фильме
Вас ждут поразительные открытия о жизни древней и современной фауны, и невероятная красота подводных ландшафтов, от которых захватывает дух. Удивляйтесь, испытайте страх и восторг от встречи с великим прошлым нашей планеты.
В совершенном стереоскопическом 3D изображении вы получите всю экзотику доисторической эпохи в полной реальности до мельчайших деталей. Мы подарим вам новый мир, о существовании которого вы даже не подозревали…
|23 сентября 2010
|Россия
|Люксор
|23 сентября 2010
|Беларусь
|24 ноября 2011
|Германия
|18 сентября 2012
|Италия
|23 сентября 2010
|Казахстан
|14 мая 2010
|США
|23 сентября 2010
|Украина