Морские динозавры 3D: Путешествие в Доисторический Мир

Sea Rex 3D: Journey to a Prehistoric World 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

С этим фильмом в составе отважной команды вы перенесетесь на 200 млн. лет назад, в невероятный мир далеких времен. Впервые вы отправляетесь в незабываемое и опасное путешествие на встречу с повелителями океана знаменитого Юрского периода – гигантскими морскими динозаврами.

Вас ждут поразительные открытия о жизни древней и современной фауны, и невероятная красота подводных ландшафтов, от которых захватывает дух. Удивляйтесь, испытайте страх и восторг от встречи с великим прошлым нашей планеты.

В совершенном стереоскопическом 3D изображении вы получите всю экзотику доисторической эпохи в полной реальности до мельчайших деталей. Мы подарим вам новый мир, о существовании которого вы даже не подозревали…

Морские динозавры 3D: Путешествие в Доисторический Мир - трейлер
Морские динозавры 3D: Путешествие в Доисторический Мир  трейлер
Страна Франция / Великобритания
Продолжительность 41 минута
Год выпуска 2010
Премьера в мире 14 мая 2010
Дата выхода
23 сентября 2010 Россия Люксор
23 сентября 2010 Беларусь
24 ноября 2011 Германия
18 сентября 2012 Италия
23 сентября 2010 Казахстан
14 мая 2010 США
23 сентября 2010 Украина
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $16 004 150
Производство Mantello Brothers Productions, N3D Land Productions
Другие названия
Sea Rex 3D: Journey to a Prehistoric World, Khủng Long Biển, Oceanosaures 3D: Voyage au Temps des Dinosaures, Őshüllők 3D: Tengerek dinoszauruszai, Sea Rex - Jūras dinozauri 3D, Sea Rex 3D, Sea Rex 3D: Calatorie în lumea preistorica, Sea Rex 3D: Matka esihistorialliseen maailmaan, Sea Rex 3D: Viagem ao Mundo Pré-Histórico, Sea Rex 3D: Viaje Al Mundo Prehistorico, Морские динозавры: Путешествие в доисторический мир
Режиссер
Паскаль Вонг
Роман Шапален
В ролях
Норберт Феррер
Норберт Феррер
Хлоя Холлингс
Ричард Райдер
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
