Одесский «мафиози» инсценирует самоубийство, чтобы скрыться от милиции и бежит заграницу под видом собственной вдовы. Но на корабле, на котором он бежит, его ждут очень неожиданные встречи и знакомства. В центре Стамбула на старшего лейтенанта милиции Умноголова снизошло озарение, и герой вдруг понял, что чопорная дама с вуалеткой — вовсе не дама, а грозный одесский мафиози с Малой Арнаутской. Фильм сняли во время круиза на теплоходе «Леонид Собинов» за три недели.