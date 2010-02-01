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Киноафиша Фильмы Тараканьи бега

Тараканьи бега

Tarakan'i bega 18+
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О фильме

Одесский «мафиози» инсценирует самоубийство, чтобы скрыться от милиции и бежит заграницу под видом собственной вдовы. Но на корабле, на котором он бежит, его ждут очень неожиданные встречи и знакомства. В центре Стамбула на старшего лейтенанта милиции Умноголова снизошло озарение, и герой вдруг понял, что чопорная дама с вуалеткой — вовсе не дама, а грозный одесский мафиози с Малой Арнаутской. Фильм сняли во время круиза на теплоходе «Леонид Собинов» за три недели.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 1 февраля 2010
Дата выхода
1 февраля 2010 Россия 16+
1 февраля 2010 Казахстан
1 февраля 2010 Украина
Другие названия
Tarakan'i bega, Тараканьи бега
Режиссер
Роман Гай
В ролях
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
Виктор Авилов
Марина Майко
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Николай Ивасив
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

1.8
Оцените 14 голосов
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