Месть пушистых, 2010

Надеясь заработать достаточно денег у заграничного работодателя, чтобы прожить остаток жизни в комфорте, застройщику Дэну Сандерсу удается убедить своего сына Тайлера и свою жену Тэмми переехать вместе с ним в отдаленный уголок Орегона. Тайлер кажется довольным после встречи со своей очаровательной ровесницей Эмбер, но Тэмми обеспокоена поведением своего мужа, когда он почти истерично заявляет, что местные существа, в том числе бобры, вороны, медведи, лисы и прочие, на самом деле разумны и объединили свои силы, чтобы уничтожить его проект…