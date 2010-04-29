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Месть пушистых Месть пушистых
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Furry Vengeance

Месть пушистых, 2010

2010 / США / ОАЭ
7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 3.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Надеясь заработать достаточно денег у заграничного работодателя, чтобы прожить остаток жизни в комфорте, застройщику Дэну Сандерсу удается убедить своего сына Тайлера и свою жену Тэмми переехать вместе с ним в отдаленный уголок Орегона. Тайлер кажется довольным после встречи со своей очаровательной ровесницей Эмбер, но Тэмми обеспокоена поведением своего мужа, когда он почти истерично заявляет, что местные существа, в том числе бобры, вороны, медведи, лисы и прочие, на самом деле разумны и объединили свои силы, чтобы уничтожить его проект… 

  • В целях экономии бюджета многие животные на самом деле были марионетками. Брендан Фрейзер утверждал, что во всем фильме была только одна сцена, в которой он действительно работал вместе с настоящим животным, – это сцена с индейкой.
  • Находясь в отличной форме после съемок в нескольких боевиках, Брендан Фрейзер подумал о том, чтобы ослабить свой требовательный физический режим и набрать вес, так как это добавит комичности фильму, если он появится в нем с «животиком».
  • Это второй фильм, в котором герой Брендана Фрейзера комично теряет штаны после «Луни Тюнз: Снова в деле». Позже актер признавался, что ему стыдно за этот фильм.
  • В одном из интервью Брендан Фрейзер признался, что ему стыдно за этот фильм.
  • Главную роль в фильме могли сыграть Стив Карелл, Джим Керри, Брайан Крэнстон, Уилл Феррелл и Джереми Пивен. 
  • Последний фильм в карьере актрисы Элис Драммонд. 
  • Второй фильм, в котором персонаж, сыгранный Бренданом Фрейзером, активно взаимодействует с фауной. Первым стала картина “Джордж из джунглей”. 
  • Действие фильма происходит в штате Орегон, хотя на самом деле он был снят в Массачусетсе.

Амбициозный бизнесмен Дэн Сандерс приступает к осуществлению грандиозного проекта: он хочет разбить город прямо посреди Орегонской пустыни. Покой и красота этих мест безжалостно нарушается шумом экскаваторов и грузовиков. Но не тут-то было! На защиту природы встают… звери — пушистые, зубастые и когтистые. Их месть не знает пощады!

7.5 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 29 апреля 2010
Премьера в мире 29 апреля 2010
Возраст 0+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Роджер Камбл
Роджер Камбл
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Брук Шилдс
Брук Шилдс
Мэтт Прокоп
Кен Джонг
Кен Джонг
Анджела Кинси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Месть пушистых 1 постер
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