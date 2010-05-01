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Добыча охотника Добыча охотника
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Hunter Prey

Добыча охотника, 2009

2009 / США
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Группа американского спецназа пытается отыскать и захватить сбежавшего из под конвоя пришельца.

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 1 мая 2010
Премьера онлайн 6 мая 2011
Премьера в мире 1 мая 2010
Возраст 16+
Режиссер
Сэнди Коллора
В ролях
Исаак С. Синглтон мл
Кларк Бартрэм
Дэмион Пуатье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Добыча охотника 2 постера
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