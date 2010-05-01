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Добыча охотника
Hunter Prey
Добыча охотника, 2009
2009 / США
Трейлер
5.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
фантастика
боевик
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О фильме
Группа американского спецназа пытается отыскать и захватить сбежавшего из под конвоя пришельца.
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5.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
1 мая 2010
Премьера онлайн
6 мая 2011
Премьера в мире
1 мая 2010
Возраст
16+
Режиссер
Сэнди Коллора
В ролях
Исаак С. Синглтон мл
Кларк Бартрэм
Дэмион Пуатье
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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