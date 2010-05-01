Добыча охотника, 2009

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о выходе в прокат О фильме Группа американского спецназа пытается отыскать и захватить сбежавшего из под конвоя пришельца. Развернуть 5.8 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2009 Премьера в России 1 мая 2010 Премьера онлайн 6 мая 2011 Премьера в мире 1 мая 2010 Возраст 16+ Режиссер Сэнди Коллора В ролях Исаак С. Синглтон мл Кларк Бартрэм Дэмион Пуатье Все актеры и съемочная группа 2 постера

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