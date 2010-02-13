В лихие 1990-е главный герой фильма, среднестатический советский интеллигент, едва не оказался без работы и средств к существованию. Однако мужчина довольно скоро сориентировался, какие люди будут востребованы на новом постсоветском пространстве, и получил профессию программиста. Герой был вполне доволен стабильным заработком и уединенной жизнью, пока вновь не оказался заложником обстоятельств. Теперь он потерял все - свои документы, жилье, работу, а главное, представление о том, кто он такой и для чего живет. Чтобы найти ответы на эти вопросы и вновь обрести право на полноценную жизнь, мужчине предстоит заглянуть в собственное прошлое и побороть скрывающихся там демонов…