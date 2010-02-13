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Киноафиша Фильмы Пропавший без вести

Пропавший без вести

Propavshiy bez vesti 18+
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О фильме

В лихие 1990-е главный герой фильма, среднестатический советский интеллигент, едва не оказался без работы и средств к существованию. Однако мужчина довольно скоро сориентировался, какие люди будут востребованы на новом постсоветском пространстве, и получил профессию программиста. Герой был вполне доволен стабильным заработком и уединенной жизнью, пока вновь не оказался заложником обстоятельств. Теперь он потерял все - свои документы, жилье, работу, а главное, представление о том, кто он такой и для чего живет. Чтобы найти ответы на эти вопросы и вновь обрести право на полноценную жизнь, мужчине предстоит заглянуть в собственное прошлое и побороть скрывающихся там демонов…

  • Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2010 года в Германии на одном из самых престижных культурных событий в мире - Международном Берлинском кинофестивале.
  • Фильм был отмечен призом “Кинотавра” за лучший дебют, а также получил награды кинофестивалей Serseliafam (Литва), Warsaw Film Festival (Польша), Festival de Films de Femmes de Creteil (Франция). 
  • “Пропавший без вести” - второй фильм, в котором снимались вместе исполнитель главной роли Андрей Филиппак и Полина Каманина (Нина). Ранее они работали на съемочной площадке сериала “Я - телохранитель” (2008). 

Волею случая, один вполне благополучный программист, оставив все, что у него было в жизни, вынужден отправиться в путь. Но куда ведет его эта дорога?

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 13 февраля 2010
Дата выхода
12 октября 2010 Россия 16+
12 октября 2010 Казахстан
12 октября 2010 Украина
Производство Proline Film
Другие названия
Propavshiy bez vesti, Bez vēsts pazudušais, Missing Man, Propavshyi bez vesty, Zaginiony bez wieści, Пропавший без вести
Режиссер
Анна Фенченко
В ролях
Андрей Филиппак
Расим Джафаров
Юлия Каманина
Людмила Героева
Юрис Лауциньш
Юрис Лауциньш
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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