Двойной КОПец (2010)

История двух давних напарников — нью-йоркских полицейских, занятых поисками очень редкой и чертовски дорогой бейсбольной карточки, украденной у одного из них. Они вынуждены противостоять беспощадному гангстеру, просто помешанному на коллекционных вещицах.

Джимми, всю жизнь проработавший в полиции, возлагал на пропавшую карточку все свои надежды, так как только с помощью нее он мог бы оплатить предстоящую свадьбу дочери, а Пол, его так называемый «напарник в борьбе с преступностью», столь зацикливается на предполагаемой неверности своей жены, что ему становится уже непросто отслеживать пропажу.