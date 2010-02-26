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Двойной копец Двойной копец
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Couple of Dicks, A

Двойной копец, 2010

2010 / США
7.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Нью-Йоркские полицейские Джимми и Пол – напарники, которым предстоит изловить гангстера, похитившего дорогую коллекционную бейсбольную карточку Джимми. Полицейский надеялся оплатить с помощью этой карточки свадьбу своей дочери, чтобы утереть нос ее новому отчиму. Пол же никак не может сосредоточиться на деле, потому что уверен, что его жена ему изменяет. 

  • Режиссер Кевин Смит и Брюс Уиллис регулярно конфликтовали на съемочной площадке. 
  • Первый фильм Кевина Смита, снятый им не по собственному сценарию.
  • Когда проект принадлежал студии “Gold Circle Films”, на главные роли планировалось пригласить Робина Уильямса и Джеймса Гандольфини.
  • Чтобы иметь возможность снять фильм рейтинга R, режиссер и актеры согласились на существенное понижение своих гонораров. 
  • Первый фильм Кевина Смита со времен “Лоботрясов”, созданный без участия Харви Вайнштейна и Боба Вайнштейна.
  • Актер Джейсон Мьюз, который регулярно снимается в фильмах Кевина Смита, не смог принять участия в фильме из-за занятости на других проектах.
  • Сценарий фильма попал в “Черный список” 2008 года – перечень самых перспективных нереализованных сценариев года. 
  • Слово “fuck” и его производные звучат в фильме 108 раз. 
     

История двух давних напарников — нью-йоркских полицейских, занятых поисками очень редкой и чертовски дорогой бейсбольной карточки, украденной у одного из них. Они вынуждены противостоять беспощадному гангстеру, просто помешанному на коллекционных вещицах.

Джимми, всю жизнь проработавший в полиции, возлагал на пропавшую карточку все свои надежды, так как только с помощью нее он мог бы оплатить предстоящую свадьбу дочери, а Пол, его так называемый «напарник в борьбе с преступностью», столь зацикливается на предполагаемой неверности своей жены, что ему становится уже непросто отслеживать пропажу.

7.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 17 июня 2010
Премьера в мире 26 февраля 2010
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Кевин Смит
Кевин Смит
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Трэйси Морган
Трэйси Морган
Адам Броди
Адам Броди
Кевин Поллак
Кевин Поллак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Двойной копец 2 постера
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Наша рецензия
Кевин Смит, он же Молчаливый Боб, нанес ответный удар. Самому себе. По всем тем частям тела, которые он столь часто и красноречиво упоминает в каждом своем фильме уже не первый десяток лет. Кевину Смиту, по мере того как он увеличивается до такой степени, что его уже перестают пропускать на пассажирские самолеты, явно надоедает снимать и малобюджетные размеренные жизнеописания провинциальных бездельников, и постмодернистские хулиганские шутки вроде «Догмы». Начиная с «Девушки из Джерси» мистер…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:43
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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