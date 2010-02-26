Двойной КОПец (2010)

Нью-Йоркские полицейские Джимми и Пол – напарники, которым предстоит изловить гангстера, похитившего дорогую коллекционную бейсбольную карточку Джимми. Полицейский надеялся оплатить с помощью этой карточки свадьбу своей дочери, чтобы утереть нос ее новому отчиму. Пол же никак не может сосредоточиться на деле, потому что уверен, что его жена ему изменяет.
История двух давних напарников — нью-йоркских полицейских, занятых поисками очень редкой и чертовски дорогой бейсбольной карточки, украденной у одного из них. Они вынуждены противостоять беспощадному гангстеру, просто помешанному на коллекционных вещицах.
Джимми, всю жизнь проработавший в полиции, возлагал на пропавшую карточку все свои надежды, так как только с помощью нее он мог бы оплатить предстоящую свадьбу дочери, а Пол, его так называемый «напарник в борьбе с преступностью», столь зацикливается на предполагаемой неверности своей жены, что ему становится уже непросто отслеживать пропажу.