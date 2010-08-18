Вампирский засос, 2010

Молодежная комедия, пародирующая фильмы вампирской саги “Сумерки”. В центре сюжета оказывается 17-летняя Бекка, которой предстоит сделать непростой выбор между двумя не совсем обычными поклонниками.
Пародия на популярную вампирскую сагу, повествующая о подростковой любви.
Главной героине Бекке предстоит сделать нелегкий выбор между двумя кровососущими парнями. Трудностей в отношения добавляет и отец Бекки - тиран, который до сих пор считает её ребёнком.
Тем временем друзья Бекки, также оказываются в гуще романтических передряг, финал которых, произойдет на выпускном балу.