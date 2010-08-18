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Вампирский засос Вампирский засос
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Vampires Suck

Вампирский засос, 2010

2010 / США
6.8 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодежная комедия, пародирующая фильмы вампирской саги “Сумерки”. В центре сюжета оказывается 17-летняя Бекка, которой предстоит сделать непростой выбор между двумя не совсем обычными поклонниками.

  • С Мэттом Лантером (Эдвард Саллен) создатели фильма ранее уже работали на съемках “Disaster Movie”.
  • Крис Ригги был приглашен на роль оборотня Джейкоба после того, как отправил создателям картины диск со своими пробами. 
  • Крису Ригги приходилось проводить до пяти часов за нанесением грима. Частью его образа стали сложные протезные приспособления.
  • Фильм включает пародии на “Сумерки”, “Сумерки. Сага. Новолуние”, “Сумерки. Сага. Затмение”, “Алису в Стране чудес”, “Дневники вампира”, “Дорогого Джона” и “Сплетницу”.
  • Для Джейсона Фридберга и Аарона Зельцера это не первый опыт в пародийных комедиях. Ранее они уже работали на подобными картинами – “Meet the Spartans” и “Date Movie”.
  • Пробы на роль Бекки прошло более сотни кандидаток.
  • Атмосферу северо-западного тихоокеанского побережья съемочной команде пришлось создавать в Шривпорте, штат Луизиана. За несколько месяцев до начала съемок сюда специально привезли растения, типичные для тихоокеанского северо-запада, – сосны, папоротники и мох.

Пародия на популярную вампирскую сагу, повествующая о подростковой любви.

Главной героине Бекке предстоит сделать нелегкий выбор между двумя кровососущими парнями. Трудностей в отношения добавляет и отец Бекки - тиран, который до сих пор считает её ребёнком.

Тем временем друзья Бекки, также оказываются в гуще романтических передряг, финал которых, произойдет на выпускном балу.

6.8 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 2 сентября 2010
Премьера в мире 18 августа 2010
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джейсон Фридберг
В ролях
Кен Джонг
Кен Джонг
Мэтт Лантер
Мэтт Лантер
Крис Ригги
Крис Ригги
Марселль Баэр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вампирский засос 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
бредовый фильм какой - то! можно было на эту тему столько всего смешного придумать!!!! а я за весь фильм только раза 2 посмеялась... в общем, я… Читать дальше…
Отзывы Написать
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саундтрек фильма Вампирский засос
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3 сентября 2022 12:00
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